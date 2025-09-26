TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Öcalan komisyonda dinlenecek" iddialarına yanıt: Bu konu henüz gündeme gelmedi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Yeni Yasama Yılı toplantısında açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü'nde "28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.



İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar

Parlamenter Diplomasi artık uluslararası ilişkilerin en önemli araçlarından birisi haline gelmiştir. Halkların temsilcisi olarak görev icra edilen dünya parlamentoları arasında Parlamenter Diplomasi bakımından en aktif parlamentolardan birisi TBMM'dir. Meclis, İsrail'in suçlarına sessiz kalmadı. Uluslararası alanda sesimizi duyuyoruz.

8 uluslararası toplantıya iştirak ettik, bu toplantıların hepsinde de ülkemizin görüşlerini uluslararası camiaya aktarma fırsatı bulduk.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu uzun bir hazırlık sürecinden sonra çok yüksek bir siyasal temsil kapasitesiyle kurulmuştur. Şimdiye kadar toplamda 54 saati aşkın müzakereler yapılmıştır.

(Terörsüz Türkiye süreci) Ümit ediyoruz ki, en kısa zamanda Türkiye artık terörle ilgili kaybettiği yıllarını, ağır ekonomik ve insani bedelleri geride bırakacak, yeni bir sayfa açarak barış huzur ve kardeşlik içerisinde yoluna devam edecektir.

PKK ELEBAŞI ÖCALAN KOMİSYONDA DİNLENECEK Mİ?

(PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın komisyonda dinlenmesi) Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Komisyonun gündemine gelirse de nitelikli çoğunlukla bu karar alınabilir. Komisyon buna karar verecek.