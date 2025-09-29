Terörsüz Türkiye Komisyonu hukukçuları dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 2 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği 13. toplantısında hukuk derneklerini ve hukukçu akademisyenleri dinleyecek.



Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 2 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak.



TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek 13. toplantının birinci oturumunda, Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) temsilcileri dinlenecek.



Komisyon, ikinci oturumda ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk'ü dinleyecek.

