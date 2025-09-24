Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. kez toplandı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda 12. kez toplandı.

Komisyonun 12'nci toplantısının birinci oturumunda; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC), Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcileri dinlenecek.

Komisyonun ikinci oturumunda ise; Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcileri dinlenecek.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMALAR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12'inci toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Numan Kurtulmuş. "10 ülkenin BM Genel Kurulu münasebetiyle Filistin Devleti'ni tanıma kararı almış olması her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"10 ülkenin BM Genel Kurulu münasebetiyle Filistin Devleti'ni tanıma kararı almış olması her türlü takdirin üzerindedir.

İnsanlık cephesinin ortaya koyduğu bu tavır BM Genel Kurulu'na da yansımış, çok sayıda ülkenin temsilcisi de Filistin davasına destek verdiğini ifade etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her 2 oturumda da ortaya koyduğu bu tavrı fevkalade önemli bulduğumuzu, sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek isterim."