CHP İl Kongresi’nde değişmeyen manzara! Yumruklar havada uçuştu | Çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

CHP il ve ilçe kongrelerindeki olaylar bir türlü durulmuyor. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar CHP içinden yapılan ifşalarla tek tek ortaya çıkarken partide şimdi de il kongresinde çıkan kavga skandalları patlak verdi. Malatya'da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası salona çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 15.10.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 15:33
CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar CHP içinden yapılan ifşalarla tek tek ortaya çıkarken partide şimdi de delege savaşları başladı.

CHP'DE YUMRUKLU KONGREYE ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ!

Sabah saat 10.00 sıralarında Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan CHP Malatya 39. Olağan İl Kongresi'nde olaylar çıktı.

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in konuşması sırasında bazı partililer tepki gösterirken, tepkilerin ardından Göçer'in destekçileri ile diğer partililer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve çok sayıda milletvekilinin de bulunduğu salonda yaşanan kavga nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaylara müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kavga sonrası kongre salonunda güvenlik önlemleri artırılırken, program kaldığı yerden devam etti.