15 Ekim 2025, Çarşamba
CHP İl Kongresi'nde değişmeyen manzara! Yumruklar havada uçuştu | Çevik kuvvet ekipleri sevk edildi
CHP il ve ilçe kongrelerindeki olaylar bir türlü durulmuyor. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar CHP içinden yapılan ifşalarla tek tek ortaya çıkarken partide şimdi de il kongresinde çıkan kavga skandalları patlak verdi. Malatya'da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası salona çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.10.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 15:33