İBB Meclisinde ulaşım ücretleri tartışması! AK Parti’li Koral’dan CHP’ye tepki: Hani ulaşım ucuzlayacaktı? Söylem ile eylem birbirini tutmadı

(Foto: AA)

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Koral, İstanbul'un deprem riski, ulaşım-trafik ve çevre kirliliği olmak üzere 3 büyük sorunu olduğunu belirtti.

Ulaşım meselesinin metro ve raylı sistemler, lastik tekerlekli toplu ulaşım araçları ile yol kavşak yapım ve bakım konusunu içerdiğini dile getiren Koral, en fazla dikkati çeken konunun metro hatları olduğunu kaydetti.

Koral, yeni olarak planlanan ve başlanan henüz bir proje göremediklerini, devam eden hatların da çok ağır bir şekilde ilerlediğini ifade ederek, "AK Parti döneminde İstanbul'da raylı sistem 300 kilometreye çıkarılmıştır. 2019 yılında yapımı tamamlanmış, devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 kilometrelik bir raylı sistem yeni yönetime devredildi. Bu yönetim bu metro hatlarının imalatını öyle bir hızla yapıyor ki vadettiği 740 kilometrelik raylı sisteme İstanbul ancak 50 yıl sonra kavuşabilecek." diye konuştu