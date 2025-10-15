İstanbul’da 10 ayda 26 İETT kazası! Kazaların bilançosu: 6 ölü, 60 yaralı

Ekran görüntüsü / A Haber

TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER DEVREDE OLMALI

Prof. Dr. Ilıcalı, kazaları önlemek için teknolojiden faydalanılması gerektiğini de sözlerine ekledi. ASELSAN iştiraki Ulak Haberleşme ile bir proje yürüttüklerini belirten Ilıcalı, "Sürücüye takip mesafesi gibi konularda uyarı veren ve hata anında sistemin devreye girdiği otonom sistemler üzerine çalışıyoruz. Eğer bu teknoloji kullanılırsa, kazaları azaltmak mümkün." dedi.

Ilıcalı, caydırıcı cezalar, eğitim, teknolojik denetim ve filo yenileme gibi adımlar atılmadığı sürece bu üzücü kazaların yaşanmaya devam edeceği uyarısında bulundu.