İstanbul’da 10 ayda 26 İETT kazası! Kazaların bilançosu: 6 ölü, 60 yaralı
İstanbul'da son 10 ayda meydana gelen 26 farklı İETT otobüsü kazası kentteki ulaşım güvenliğini gündeme getirdi. Kazalar sonucunda 6 vatandaş hayatını kaybederken, 60 kişi de yaralandı. Peki, bu kazaların arkasındaki nedenler ne? A Haber konuyu ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile mercek altına aldı.
İstanbul'daki toplu taşımanın can damarı olan İETT otobüsleri, son dönemde sıklaşan kazalarla anılıyor. Son 10 ayda meydana gelen 26 kaza, 6 can alırken 60 vatandaşı da yaraladı.
Son olarak bir şoförün el frenini çekmeyi unutması sonucu bir otobüsün çocuk parkının bulunduğu alana doğru kayarak son anda durması, tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
"KAZALARIN YÜZDE 99'U İNSAN HATASI"
Konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulunan ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, kazaların ana nedeninin insan faktörü olduğunu vurguladı. "Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında insan hatası oranı yüzde 99. Bunu ben değil, İçişleri Bakanlığı ve TÜİK istatistikleri söylüyor." diyen Ilıcalı, bu hataların önüne geçilmesi için iki temel çözüm olduğunu söyledi.
ÇÖZÜM: CAYDIRICI CEZA VE KÜÇÜK YAŞTA EĞİTİM
Prof. Dr. Ilıcalı'ya göre ilk çözüm, caydırıcı cezaların artırılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek olan yeni trafik yasasının bu anlamda önemli olduğunu belirtti.
İkinci ve daha kalıcı çözümün ise küçük yaşta verilecek trafik bilinci eğitimi olduğunu ifade eden Ilıcalı, "Küçük yaşta kalıcı bilinç oluşturmamız lazım. Milli Eğitim Bakanlığı adına yürüttüğümüz 'Trafikte Küçük Hata Yoktur' projesiyle ilkokullarda bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.
"ARAÇ FİLOSU YAŞLI, RİSK BÜYÜK"
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, kazaların tek sebebinin sürücüler olmadığını belirterek, İETT filosunun mevcut durumunun da başlı başına büyük bir risk faktörü oluşturduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin en büyük toplu ulaşım ağı olan İETT'nin günde 4,5 milyon yolcu taşıdığını ve günde 3 bin 500 otobüsle sefere çıkarak yılda 1 milyar kilometrenin üzerinde yol kat ettiğini hatırlatan Ilıcalı, araçlar üzerindeki etkisine vurgu yaptı.
Ilıcalı, filodaki araçların yaşının çok yüksek olduğunu ve kilometrelerinin tehlikeli boyutlara ulaştığını somut verilerle açıkladı; "Filoda 10 yaşın üzerinde araçlar var. Kilometreleri 2 milyona yaklaşmış otobüsler bulunuyor." dedi.
Bu durumdaki araçların, en yetkin sürücünün kullanımında dahi her an tehlike arz ettiğini belirten uzman isim, "Bunların her an kaza riski var, yanma riski var." uyarısında bulundu.
TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER DEVREDE OLMALI
Prof. Dr. Ilıcalı, kazaları önlemek için teknolojiden faydalanılması gerektiğini de sözlerine ekledi. ASELSAN iştiraki Ulak Haberleşme ile bir proje yürüttüklerini belirten Ilıcalı, "Sürücüye takip mesafesi gibi konularda uyarı veren ve hata anında sistemin devreye girdiği otonom sistemler üzerine çalışıyoruz. Eğer bu teknoloji kullanılırsa, kazaları azaltmak mümkün." dedi.
Ilıcalı, caydırıcı cezalar, eğitim, teknolojik denetim ve filo yenileme gibi adımlar atılmadığı sürece bu üzücü kazaların yaşanmaya devam edeceği uyarısında bulundu.
