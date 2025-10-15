15 Ekim 2025, Çarşamba
Bakan Güler'den Belçika'da diplomasi trafiği! Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

Bakan Güler'den Belçika'da diplomasi trafiği! Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na katıldı

15.10.2025 18:18
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika’da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Güler, bu kapsamda düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için resmi ziyarette bulunduğu Belçika'nın başkenti Bürksel'de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları'nın iştirakiyle gerçekleşen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

