Bakan Güler'den Belçika'da diplomasi trafiği! Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika’da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Güler, bu kapsamda düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için resmi ziyarette bulunduğu Belçika'nın başkenti Bürksel'de temaslarını sürdürüyor.
