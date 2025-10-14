AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ın havadaki restine ilişkin net mesaj: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımızın bir numaralı meselesi Gazze oldu.

Bu meselede, ilk olarak bir ateşkesin sağlanması; ateşkesin ardından da kalıcı barışa ulaşacak mekanizmaların ve araçların oluşturulması için çok büyük mücadeleler verildi.

Dün Şarm El-Şeyh'te gerçekleşen, Gazze için yapılan niyet beyanıyla birlikte, Başkan Trump'ın başlattığı barış girişimine verilen destek net bir biçimde ortaya konmuş oldu.

Bu çerçevede, tutukluların ve rehinelerin serbest bırakılması da önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Netanyahu'nun siyasi kariyerinin katliama bağlı olduğu açıktır. Katliam yapmayı alışkanlık haline getirmiş bir siyasi figür olduğu son derece nettir. Dün, uluslararası bir iradenin bu şekilde ortaya çıkması karşısında, şimdilik Netanyahu hükümetinin buna bir şekilde uyum göstermiş olduğu görülmektedir. Ancak dediğim gibi, gidilecek daha çok yol vardır; süreç provokasyona son derece açıktır. Buna rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğü temaslar, yeni bir aşamayı ifade etmektedir. Bu, soykırım politikalarına karşı orada bulunan tüm liderlerle birlikte uluslararası bir iradenin net bir biçimde kendisini göstermesi anlamına gelmektedir.

Ayrıca, uluslararası bir garantörlüğün olması gerektiği de açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Gelinen nokta itibarıyla, bundan sonrasında kalıcı barışın nasıl sağlanacağına dair anlaşma konusunda ilerlemenin yolu açılmıştır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MÜCADELESİNDE ISRARCI OLDU"

Cumhurbaşkanımıza yakından şahidiz; hangi badirelerle mücadele ettiğini, hiçbir zaman geri adım atmadığını ve ortaya koyduğu çerçevede sürekli ısrarcı olduğunu biliyoruz. Bu mücadelenin kamuoyuna yansıyan yönleri olduğu gibi, büyük ölçüde yansımayan tarafları da vardır.

Bu nedenle, bu mücadeleye girerken bir an bile vazgeçmeyen, sonuna kadar kararlılıkla sürdürüyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye'nin bir takım odaklar tarafından sabote edilmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi Suriye'de SDG gibi yapılardan sürecin sabote edilmesine karşı duracağımızı da ifade etmek isterim. Odak PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakması ile ilgilidir.

Suriye'nin güneyindeki ayrılıkçılık peşindeki Dürzi gruplar temsil etmiyorsa aynı şekilde Kürtlerin Alevilerin Nusayrilerin iradesini temsil etmeyen bir takım yapıların da terör yoluyla bölgeyi istikrarsızlaştırma çalışmalarına da müsaade etmeyeceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE TEPKİ

Öte yandan, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak yalnızca magazin düzeyinde değerlendirilebilecek, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bazı yaklaşımların üretilmeye çalışıldığını da görüyoruz.

Bu derece politik magazinin, bir siyasi partinin genel başkanı tarafından dış politika değerlendirmesi gibi sunulması gerçekten dikkat çekici bir seviye düşüklüğüdür. Özgür Özel'in bugün grup konuşmasındaki söylediği her şey politik magazinle ilgilidir. Süreç olarak bir dış referansı içeriye argüman olarak sunmak gibi çarpık bir durum var. Güya Türkiye tehdit edilmiş. Dedikodu diyebileceğimiz dünyada kimsenin ciddiye almayacağı bir takım yaklaşımlar koyuyor. Siyonist bir dil kullanıyor.

Özel dışarıdan referans verecekse İspanya Başbakanı Sanchez'i örnek alsın. Keşke İspanya gibi dik durabilseydiniz.

BAHÇELİ'NİN CEMEVİ AÇIKLAMASI

Ayrımcılıkla ve eşitsizlikle mücadele ettik. Kendimizi Alevi vatandaşlarımızdan bir parça olarak görüyoruz; biriz, beraberiz. Aynı kaderi, aynı ülkeyi, aynı vatandaşlığı ve aynı dayanışmayı paylaşıyoruz. Her zaman bu bilinçle hareket ettik ve şimdiye kadar bu konularda pek çok kez son derece ileri adımlar attık.

Bu konuşma çerçevesinde, kendi yetkili kurullarımız da bu sürecin yönetiminde önemli rol oynamaktadır.

"NETANYAHU İLE AYNI KAREYE GİRMEYİZ"

Netanyahu'nun en başta bu zirveye katılması söz konusu değildir. Ancak biz her türlü senaryoya hazır olduğumuz için, böyle bir durum gerçekleştiğinde nasıl davranılacağıyla ilgili bir çalışma yapılmıştı.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim: Cumhurbaşkanımız net iradesi son derece kesindir. Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde Netanyahu'nun aynı fotoğraf kararının içinde olmasını, aynı zirvede bulunmasını veya aynı masada oturmasını kabul etmezdi.