Siyasilerden milli takıma kutlama mesajları: Tebrikler "Bizim Çocuklar!"

"CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise resmi sosyal medya hesabından millileri kutlayarak şu paylaşımda bulundu:

Bu karşılaşma zafer için tebrikler "Bizim Çocuklar"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi tarihî bir sonuçla mağlup eden A Millî Futbol Takımımızı canıgönülden tebrik ediyor; Başarılarının devamını diliyorum.