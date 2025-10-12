Siyasilerden milli takıma kutlama mesajları: Tebrikler "Bizim Çocuklar!"
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti. Tarihi zafere ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bizim Çocukları" tebrik etti.
Türkiye A Milli Futbol Takımı bugün Bulgaristan deplasmanında 1-6'lık tarihi zaferle yurda dönerken siyasilerden de tebrik mesajları gelmeye başladı.
ÖMER ÇELİK: TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, tebrik mesajı yayınlayarak şu ifadelere yer verdi:
Tebrikler "Bizim Çocuklar"
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup karşılaşmasında Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı kutluyoruz.
"CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise resmi sosyal medya hesabından millileri kutlayarak şu paylaşımda bulundu:
Bu karşılaşma zafer için tebrikler "Bizim Çocuklar"
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi tarihî bir sonuçla mağlup eden A Millî Futbol Takımımızı canıgönülden tebrik ediyor; Başarılarının devamını diliyorum.
