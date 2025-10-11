Milliler'den 6 gollü şov! Türkiye deplasmanda Bulgaristan’ı kolay geçti
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da üstünlüğü elden bırakmayan milliler, skoru 1-6'ya kadar getirerek deplasmandan kolay geçti.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da üstünlüğü elden bırakmayan milliler, skoru 1-6'e kadar getirerek deplasmandan kolay geçti.
MÜCADELEDEN DAKİKALAR...
8. dakikada milli takımımız gole çok yaklaştı. Oğuz, sağ kanattan son çizgiye indi, ceza sahasına çevirdiği topu kontrol eden Orkun'un sağ çaprazdan ayak içiyle şutunda üst direğe çarpan top ardından auta gitti.
11. dakikada ay-yıldızlı ekibimiz Arda Güler'in golüyle öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla Bulgaristan ceza sahasına giren Arda Güler, plase vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1.
13. dakikada Bulgaristan beraberliği yakaladı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Despodov'un penaltı noktası önüne yaptığı ortaya Krilov'un gelişine vuruşunda Zeki Çelik'e de çarpan top filelere gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.
İKİNCİ YARI
49. dakikada Hakan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Popov'un ters vuruşunda top ağlara gitti. 1-2
51. dakikada ceza sahası içinde Arda'nın pasında Kenan'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-3
56. dakikada orta sahadan Hakan'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Kenan çalımlarla ceza sahasına girerek plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4
65. dakikada sağ kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Zeki Çelik kafayla topu filelere yolladı. 1-5
90+3. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz'un pasında arka direkte İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-6
MONTELLA'DAN MİLLİ MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA: ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ
Milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan-Türkiye maçına dakikalar kala açıklama yaptı. Montella, yapılacak olan maçın Dünya Kupası yolunda çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizim zamanımızda top oynarken şarkı dinlemek yasaktı ancak bu şarkılar bizi gaza getiriyor." dedi.
Montella'nın maç esnasında şarkı çıkışı dikkat çekerken, "Bizim zamanımızda top oynarken şarkı dinlemek yasaktı ancak bu şarkılar bizi gaza getiriyor." ifadelerini kullandı. Montella, "Çok önemli bir maç. Hazır olduğumuzu biliyoruz. Dünya Kupası yolunda ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz.
"GÖNLÜMÜZ ÇOK RAHAT"
Herkes son derece iyi bir şekilde çalışıyor. Gönlümüz çok rahat bu değişikleri yaptığımız zaman Eren'in performans yükselişi var. Çok yüksek bir seviyeye ulaştı. Ferdi devamlı oynamaya başladı. Zeki de o şekilde ve iyi performanslar gösterdi. Mert son zamanlarda daha az oynadı belki ama bu bizi hiçbir şekilde endişelendirmiyor.
Kim girerse girsin, kim başlarsa başlarsın gönlümüz çok rahat bir şekilde yapıyoruz kadrolarımızı. 4 tane kanat oyuncumuz var. Oğuz konusunda da kim oynarsa oynasın şüphemiz yok iyi performans vereceğinden." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ne hissetseler gerçek oluyor! Astrolojiye göre sezgileri en güçlü 5 burç
- Narkozsuz ağrı kesici: Yoğun bakım hastalarının ağrısını dindiren müzik sırrı!
- FORMULA 1 TAKVİM: Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta?
- Daha fazla tüketin! Bilim açıkladı: Demans riskini %49 azaltan o vitaminin sırrı
- Zeka testi: Şahin gözlüler bile başarısız oldu! 4 tırtılı 24 saniyede görebilecek misiniz?
- Güzellik rutininin gizli kahramanı: Hindistan cevizini hangi alanlarda kullanmalısınız?
- TARIM KREDİ 10-12 EKİM KATALOG | Fırsat dolu Hafta Sonu indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 419 TL, 16’lı kağıt havlu 169 TL…
- Kişilik testi: Kibrit mi penguen mi? Bu görselde ilk gördüğün şey ruh halini anlatıyor
- Sıfır eforla gelen tehlike: Dünyanın en kolay işi, sağlığınızın en büyük düşmanı çıktı
- Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor? Güller ve Günahlar konusu ne, oyuncuları kim?
- Kahvaltıda yumurta kuralı: Gerçekten istediğiniz kadar yiyebilir misiniz?
- Sabah çene ağrısıyla uyananlar dikkat: Nedeni bu olabilir! Uyku bruksizmi nedir, nasıl geçer?