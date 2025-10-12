12 Ekim 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Mısır'da Katarlı heyet kaza yaptı! 3 diplomat yaşamını yitirdi

Mısır'da Katarlı heyet kaza yaptı! 3 diplomat yaşamını yitirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 01:46 Güncelleme: 12.10.2025 01:46
ABONE OL
Mısır’da Katarlı heyet kaza yaptı! 3 diplomat yaşamını yitirdi

Gazze'deki ateşkesi görüşmek harekete geçen çeşitli ülkelerin heyetleri Mısır'a hareket ediyor. Bu sırada Mısır'da şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede meydana gelen trafik kazasında Gazze Barış Görüşmeleri'ne giden Katar Heyeti'nden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki ateşkesi görüşmek harekete geçen çeşitli ülkelerin heyetleri Mısır'a hareket ediyor. Bu sırada Mısır'da şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede meydana gelen trafik kazasında Gazze Barış Görüşmeleri'ne giden Katar Heyeti'nden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mısır’da Katarlı heyet kaza yaptı! 3 diplomat yaşamını yitirdi Mısır’da Katarlı heyet kaza yaptı! 3 diplomat yaşamını yitirdi Mısır’da Katarlı heyet kaza yaptı! 3 diplomat yaşamını yitirdi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör