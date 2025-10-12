Mısır’da Katarlı heyet kaza yaptı! 3 diplomat yaşamını yitirdi

Gazze'deki ateşkesi görüşmek harekete geçen çeşitli ülkelerin heyetleri Mısır'a hareket ediyor. Bu sırada Mısır'da şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede meydana gelen trafik kazasında Gazze Barış Görüşmeleri'ne giden Katar Heyeti'nden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

