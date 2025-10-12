Filistinliler geri dönüyor! Katil İsrail’in Gazze’ye attığı o bildiriler A Haber'de
Gazze’de ateşkesin ilanının ardından bugün itibariyle topraklarını terk etmeyerek merkeze doğru ilerleyen Filistinlilerin sayısı 500 bine ulaşmış durum. Geçtiğimiz aylarda katil İsrail işgal güçleri tarafından uçaklarla Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin üzerine yağdırılan bildirinin görüntüleri paylaşıldı. Canlı yayına Kudüs’ten bağlanan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, A Haber ekranlarında "Kuzey bölgeyi terk edin, güneye gidin” talimatının yazılı olduğu kağıdı gösterdi. Kurşun, aynı zamanda en alt kısımda yer alan telefon numaraların gizemini de bir bir açıkladı.
Katil İsrail İşgal güçleri Gazze'deki katliamlarına dur demek için dünyada tepkiler çığ gibi büyürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'yla birlikte ateşkes süreci başladı. Filistinliler ateşkesle birlikte Gazze'ye geri dönüyor. Bölgede geçmişte Siyonist güçler tarafından uçaklardan atılan bölgeyi terk edin bildirileri ise yeniden gündem oldu.
"GÜZEYE GİDİN KUZEYİ TERK EDİN"
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, canlı yayında Filistinlilerin üzerine atılan bildirilerden birini alarak yazılanları aktardı. Gazze sınırında dolaştığı sırada bildirinin bulunduğunu söyleyen Kurşun şu ifadeleri kullandı:
Bugün Gazze sınırında dolaşırken orada çalılıkların arasında Niyazi buldu bu kağıdı. Bu, üzerinde Arapça yazıyor ama ben hemen tercümesini yapacağım, şöyle yakından görelim diye. Bu, bu, bu bir zamanlar katil sürüsünün Gazzeli'lerin üzerine attığı bildiri. Üzerinde şöyle yazıyor: "Kuzey bölgeyi terk edin, güneye gidin. Kuzey sizin için riskli yazıyor."
"HAMAS'IN KONTROL NOKTALARINI BİLDİRİN"
Altında da bir telefon numarası var. Orada da diyor ki: "Lütfen Hamas'ın kontrol noktalarını bize bildirin. Kuzeyi terk edin, güneye gidin. Orası sizin için daha güvenli Kuzey güvenli değil" diyor.
Acil durum uyarısı bu. Ama şu altındaki böyle küçük yazan telefon verilmiş, işte WhatsApp işareti falan var. Yani burada da diyor ki: "Hamas'ı amiyane tabirle gambazlayın" diyor. "Hamas'ın kontrol noktalarını bize bildirin" diyor. "Teşekkür ederiz şimdiden" diyor devamında. Şimdi şunu, şunu anlatmaya çalışacağım.
500 BİN KİŞİ KUZEYE ULAŞTI
Bunları attılar, işte aylarca bunu attılar ama işte o onurlu yürüyüş, dik yürüyüş bugün yine o insanlar güneyden kuzeye doğru yine kendi evlerine doğru gittiler. O topraklarını terk etmedi. 500 bin kişiye ulaşmış şu anda Gazze'nin kuzeyine ve Gazze kent merkezine, işte Beyt Hanun bölgesine giden Filistinli sayısı. Yani uyardılar, uyardılar. Yıktılar başlarına ama o insanlar o topraklarını terk etmedi ve şimdi tekrar kuzeye döndüler.
