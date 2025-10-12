Filistinliler geri dönüyor! Katil İsrail’in Gazze’ye attığı o bildiriler A Haber’de

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"HAMAS'IN KONTROL NOKTALARINI BİLDİRİN"

Altında da bir telefon numarası var. Orada da diyor ki: "Lütfen Hamas'ın kontrol noktalarını bize bildirin. Kuzeyi terk edin, güneye gidin. Orası sizin için daha güvenli Kuzey güvenli değil" diyor.

Acil durum uyarısı bu. Ama şu altındaki böyle küçük yazan telefon verilmiş, işte WhatsApp işareti falan var. Yani burada da diyor ki: "Hamas'ı amiyane tabirle gambazlayın" diyor. "Hamas'ın kontrol noktalarını bize bildirin" diyor. "Teşekkür ederiz şimdiden" diyor devamında. Şimdi şunu, şunu anlatmaya çalışacağım.