Mehmetçik sahaya inecek mi? Türkiye’nin Gazze’deki rolü
Mısır’da varılan tarihi ateşkes anlaşmasıyla katil İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sona erdi. Hamas ve İsrail’in uzlaştığı anlaşma kapsamında ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’nin de içinde yer alacağı ortak bir “görev gücü” kurulması kararlaştırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sahadaki uygulamaları denetleyecek görev gücünde Türkiye’nin de yer alacağını duyurmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı “TSK her göreve hazır” açıklamasında bulundu. . Peki Türkiye’nin Gazze’deki rolü ne olacak, Mehmetçik sahaya inecek mi? Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu konuyla ilgili çarpıcı bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte detaylar…
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden müzakerelerin üçüncü gününde Hamas ile İsrail'in 20 maddelik Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Türkiye'nin de masada olduğu ateşkesin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Hamas, sürece katkılarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan, sürecin yalnızca bir ateşkesle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye, planın uygulanmasını yakından takip edeceğini belirtti.
TÜRKİYE GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAK
Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze'deki görev gücünde aktif rol alacağını da söyledi.
Bu karar anlaşma metninde, "Tarafların mutabık kalacağı şekilde, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Mısır, Türkiye ve diğer ülkelerin temsilcilerinden, iki tarafla uygulamayı takip ve koordine edecek bir görev gücü oluşturulacak." ifadeleriyle yer aldı.
MSB'DEN "HAZIRIZ" MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Gazze Görev Gücü ile ilgili, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." açıklamasını yaptı.
Bakanlık kaynakları, dün (10 Ekim) gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazze için görev yapacak Görev Gücü'nde TSK'nın da yer alıp almayacağına ilişkin soruyu kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." diye cevapladı.
TÜRKİYE'NİN ROLÜ NE OLACAK?
Peki Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi, Türkiye'nin rolü ne olacak? Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderissoğlu Gazze'de "Görev gücü" ve "İstikrar gücü" şeklinde iki ayrı "güç" kurulacağını belirterek, "Davet alması halinde Türk askeri Gazze bölgesinin günlük güvenliğini sağlamakla görevli personelin eğitimi ile sınır bölgelerine uzanan geçiş güzergahlarının denetiminde uluslararası askeri unsurlarla birlikte çalışacak." dedi.
Gelelim Gazze için kurulacak "Güçlere!" Burada iç içe geçen ve yeri karıştırılan "iki güç" söz konusu.
Birincisi, "Uluslararası Görev Gücü" (International Task Force-ITF).
İkincisi ise "Uluslararası İstikrar Gücü" (International Stabilization Force-ISF).
Aradaki farkı açıklayalım ki Türkiye'nin de konumunu netleştirmiş olalım…
Öngörülen "görev gücü" (task force) sivil-diplomatik ve teknik koordinasyon amaçlı bir mekanizma olarak tasarlanıyor. Burada ABD, Katar, Mısır, Türkiye ve diğer ülkelerin temsilcileri bulunacak. Mekanizma diplomatik, istihbarî, güvenlik ve insani yardım alanlarında görev yapan isimleri kapsayacak. Böylece ateşkesin, yardım geçişlerinin, esir takasının, yeniden inşa süreçlerinin gözetimi ve eşgüdümü sağlanacak.
Kritik önemdeki "istikrar gücünün kapsamı", Ankara açısından çok hassas. Zira sadece İsrail değil, bazı bölgesel aktörler de Türk askerinin Gazze'de ay yıldızı canlandırmasına açık ve örtülü olarak ayak sürüyorlar.
Bu nedenle istikrar gücü başlangıçta ABD, Arap ülkeleri ve batılı uluslararası ortaklarla kurulacak. İstikrar sağlama odaklı bu askeri mekanizma geçici olarak konuşlandırılacak ve muhtemelen Mehmetçik sahada görünmeyecek. Ama uzun dönemde Gazze'nin iç güvenliği için kalıcı bir çözüm olarak şekillendiğinde TSK gerek koordinatör subayları gerekse özel birlikleri ile görev üstlenebilecek.
İstikrar gücü ilk etapta sınır kontrolü, yardım koridorlarının korunması, mal ve hizmet, gıda ve insani yardımların intikali sorumluluğunu yerine getirecek. İlaveten tüneller, silah üretim tesisleri gibi askeri yapıların imhasına eşlik edecek.
Ve nihayet… Davet alması halinde Türk askeri Gazze bölgesinin günlük güvenliğini sağlamakla görevli personelin eğitimi ile sınır bölgelerine uzanan geçiş güzergahlarının denetiminde uluslararası askeri unsurlarla birlikte çalışacak.
