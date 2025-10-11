Mehmetçik sahaya inecek mi? Türkiye’nin Gazze’deki rolü

Mehmetçik (AA)

MSB'DEN "HAZIRIZ" MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Gazze Görev Gücü ile ilgili, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." açıklamasını yaptı.

Bakanlık kaynakları, dün (10 Ekim) gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze için görev yapacak Görev Gücü'nde TSK'nın da yer alıp almayacağına ilişkin soruyu kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." diye cevapladı.