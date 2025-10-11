Suça sürüklenen çocuklara yeni düzenleme! Detaylar ortaya çıktı! Suç makinesi olmaları önlenecek
Suça sürüklenen çocuklar meselesinin açtığı yaralar toplumsal sorun haline gelmeye devam ediyor. Türkiye açısından giderek daha önemli bir sorun haline gelmeye başlayan suça sürüklenen çocuklar konusunda ilgili bakanlıklar ve AK Parti tarafından yapılan hazırlıkların detayları ortaya çıkmaya başladı.
Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır ve Fatih Acacı cinayeti sonrası 'suça sürüklenen çocuk' kavramı Türkiye'nin gündemine yerleşti.
Suça sürüklenen çocuklar konusunda ilgili bakanlıklar ve AK Parti tarafından yapılan hazırlıkların detayları ortaya çıkmaya başladı.
Düzenlemede öne çıkanlar şöyle:
REHABİLİTASYONA AĞIRLIK VERİLECEK
Takvim Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Suça sürüklenen çocuklarla ilgili taslakta alternatifli öneriler yer alıyor. Üzerinden durulan formül, çocuklara verilen cezanın artırılması yerine rehabilitasyona ağırlık verilmesi.
Yeni yasa ile birlikte çocuklar değil, çetelere verilen cezalar arttırılacak. Çocukları kullanan çetelere örgütlü suç kapsamında verilen cezalar bir kat artırımlı uygulanacak.
ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA CEZA ARTACAK
Adam öldürmede ise çocuklara verilecek cezalarda bir artış yapılması üzerinde duruluyor. Ayrıca bu suçu işleyen çocuklar kapalı cezaevine alınacak.
Çocuk suçlarında ilk kez farklı bir karar alındı. Yeni yasada hakimlerin taktir yetkisi daha da güçlenecek.
Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti hukukçularının katıldığı toplantılarda suça sürüklenen çocukların profili de ortaya konuldu. Çoğunluğu dağılmış ailelerden geliyor.
İLK SUÇTA SIKI TAKİP
Çocuk ilk suçunu işlediğinde geçmişte olduğu gibi sadece arşiv kaydı alınmakla yetinilmeyecek. Çocuklar rehabilitasyona tabi tutulacak. Çocukların çetelerin eline düşmemesi için sert tedbirler alınacak. Suça karışan çocuklar takibe alınıp adım adım izlenecek.
AİLELERİN SORUMLULUĞU
Çocuk ilk suç işlediği anda aileler ile iletişime geçilecek ve onlar da devreye sokulacak. Ailelerin sorumlulukları da arttırılacak.
