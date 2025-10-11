Suça sürüklenen çocuklara yeni düzenleme! Detaylar ortaya çıktı! Suç makinesi olmaları önlenecek

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili hazırlıkların detayları ortaya çıktı

ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA CEZA ARTACAK

Adam öldürmede ise çocuklara verilecek cezalarda bir artış yapılması üzerinde duruluyor. Ayrıca bu suçu işleyen çocuklar kapalı cezaevine alınacak.



Çocuk suçlarında ilk kez farklı bir karar alındı. Yeni yasada hakimlerin taktir yetkisi daha da güçlenecek.

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti hukukçularının katıldığı toplantılarda suça sürüklenen çocukların profili de ortaya konuldu. Çoğunluğu dağılmış ailelerden geliyor.