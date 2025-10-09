İstanbul’da bir otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı

09 Ekim 2025, Perşembe
09.10.2025 09:13
İstanbul Arnavutköy’de bir otomobil, Bolluca Yolu Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde tıra arkadan çarptı. Kazada araçtaki anne Şafak K. (29) hayatını kaybederken, sürücü Gökhan K. ve 3 yaşındaki çocukları İ.K. yaralandı.

İstanbul Arnavutköy'de tıra arkadan çarpan otomobildeki anne hayatını kaybederken, baba ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı.

Kaza, Arnavutköy Bolluca Yolu Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan K.'nin kullandığı 68 FS 987 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 41 EB 174 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şafak Kılıç (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü Gökhan K. ile 3 yaşındaki çocukları İ.K. ise hastanede tedavi altına alındı. Baba ve kızın tedavisi devam ederken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

