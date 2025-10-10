10 Ekim 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail Gazze'nin yüzde 56'sında kalmaya devam edecek
Giriş: 10.10.2025 01:02
Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail zulmünün sona ermesi için ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planı doğrultusunda tarafları anlaşmaya çağırdı. Hamas-İsrail arasında Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakere süreci dördüncü gününde karar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu açıklamada, Hamas İsrail arasında ateşkes yapıldı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İsrail’in Gazze’den çekilme planına ilişkin yayınlanan haritaya ilişkin bilgi verirken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hazar Vural ise ateşkese rahmen Gazze’de bombardımanların devam ettiğini söyledi. Vural, 2 yılda işgalci ordunun saldırısı ve bombardımanlarıyla Gazze yüzeyinin Mars’a benzediğini belirterek, “Biz o ateşkes haberini beklerken Gazze'de bir yaşam formu yoktu” dedi.
