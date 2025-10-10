A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail saldırıları sonrası Gazze Mars’ın yüzeyi gibi!

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail zulmünün sona ermesi için ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planı doğrultusunda tarafları anlaşmaya çağırdı. Hamas-İsrail arasında Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakere süreci dördüncü gününde karar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu açıklamada, Hamas İsrail arasında ateşkes yapıldı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İsrail’in Gazze’den çekilme planına ilişkin yayınlanan haritaya ilişkin bilgi verirken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hazar Vural ise ateşkese rahmen Gazze’de bombardımanların devam ettiğini söyledi. Vural, 2 yılda işgalci ordunun saldırısı ve bombardımanlarıyla Gazze yüzeyinin Mars’a benzediğini belirterek, “Biz o ateşkes haberini beklerken Gazze'de bir yaşam formu yoktu” dedi.