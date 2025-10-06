06 Ekim 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan Azerbaycan'da! TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Bakan Fidan Azerbaycan'da! TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 06.10.2025 17:16 Güncelleme: 06.10.2025 18:33
ABONE OL
Bakan Fidan Azerbaycan’da! TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir dizi ziyaret için Azerbaycan’a geldi. Bakan Fidan burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldiği belirtilirken, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına da katılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Bakan Fidan, burada Azerbaycan'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Azerbaycan'ın Gebele şehrine geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile görüştü.

Bakan Fidan, 6-7 Ekim tarihlerinde Gebele'de düzenlenecek toplantıda ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan Azerbaycan’da! TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak Bakan Fidan Azerbaycan’da! TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak Bakan Fidan Azerbaycan’da! TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör