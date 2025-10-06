Bakan Fidan Azerbaycan’da! TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Bakan Fidan, burada Azerbaycan'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.



Bakan Fidan, 6-7 Ekim tarihlerinde Gebele'de düzenlenecek toplantıda ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.