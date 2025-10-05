05 Ekim 2025, Pazar
05.10.2025
İstanbul Ümraniye'de mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

