Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni personel alımı yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2025 00:15 Güncelleme: 29.09.2025 10:25
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasındaki 19 bin kişinin istihdamının tamamlandığı ve ikinci aşamaya geçilerek 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. ÖSYM, sözleşmeli personel alımı için başvuruların başladığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 18 bin yeni personelin sürekli işçi istihdamı sağlanacağının müjdesini verdi.

Memişoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği sağlık alanında 37 bin personel alımının ilk aşaması olan 19 bin kişinin istihdamının sağlandığını belirterek ikinci aşamaya geçildiğini ve toplamda 18 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamasında; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖSYM DUYURDU! BAŞVURULAR BAŞLADI
ÖSYM, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

