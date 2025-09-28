MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu: 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirildi | A Haber operasyon yapılan binada

Ailenin yapmış olduğu kayıp başvurusu sonrasında bir operasyon gerçekleştirilmeye başlandı ve o araç önce MOBESE kameralarıyla yeri tespit edildi. Ayrıca o güzergahta yapılan araştırmalar neticesinde Binali Aslan'ın gömüldüğü yerde bulundu ve sonrasında ailenin Türkiye'den Suriye'ye geçiş yaptığı, Atme Kampı yakınlarında da işte bu evde yaşamaya başladığı tespit edildi.

TESLİM OLMAK YERİNE ATEŞ ETTİLER

İşte bu noktada Suriye İç Güvenlik Servisi de devreye girdi çünkü birlikte gerçekleştirilen bir operasyon. Koordinasyon birlikte sağlandı ve ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Önce emniyet ekipleri evin etrafını sardı ve DEAŞ terör örgütü üyesi ailenin teslim olmasını istedi. Ancak onlar teslim olmak yerine polise ve askere burada ateş ettiler. İşte hemen yan taraftaki evin duvarını gösterelim. İşte orada da mermi izlerini görmek hala mümkün çünkü rastgele yapılan bir ateş vardı ve teslim ol çağrısına verilen ateş sonrasında da işte buralarda yine o çatışmanın izlerini görmek mümkün.

Yanımızda evin sahibi de bulunuyor. Çünkü o da kısa bir süre geldiğini, ailenin burada yaşadığını söylüyor ama işte operasyonla ilgili de yine burada bilgiler veriyorlar. Operasyon anında kendisi de buradaydı, alt katta oturuyordu ve teröristlerden bir tanesi hemen o pencereden aşağı atlamaya çalıştı, olmadı. Hemen yan tarafında balkon bulunuyor. Oradan aşağı atlayıp kaçmak istedi ancak atladığı yerde, çünkü burada bir süre de verildi yine MİT tarafından, İstihbarat Teşkilatı tarafından, işte burada bulunan teröristlere süre de verildi. O süre dolduğunda aslında teslim ol çağrısına içerideki teröristler ateşle karşılık verdi ve ardından da buradaki görevliler eve doğru operasyon için düğmeye bastığında işte evin dört bir yanından o teröristler kaçmaya çalıştı ve çıkan çatışmada 8 DEAŞ Terör Örgütü üyesi vurularak burada öldürüldü.