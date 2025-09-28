MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu: 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi | A Haber operasyon yapılan binada
Ankara’dan kiraladıkları araçla yola çıkıp Mersin'de servis şoförü Binali Aslan'I öldürdükten sonra Suriye’ye giden 14 kişilik aile için harekete geçildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Aslan'ın DEAŞ terör örgütü üyeleri tarafından öldürüldüğü ve bu şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği açıklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de düzenlenen bu operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildiği öğrenildi. Suriye'de ele geçirilen şüphelilerin Türkiye'ye iade edildiği de ifade edildi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Suriye'de operasyonun yapıldığı binayı görüntüledi.
İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan ve cesedi Mersin'de bulunan servis sürücüsü Binali Aslan'ı (65) öldüren DEAŞ terör örgütü mensuplarına Suriye'de operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Yaşanan çatışmada şüphelilerden 8'inin ölü, 2'sinin yaralı, 4'ünün sağ olarak ele geçirildiğini belirtildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye'ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine; MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir. Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirilmiştir" denildi.
'ŞÜPHELİLER TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ'
Açıklamada, Suriye'de yakalanan şüphelilerin Türkiye'ye iade edildiği kaydedilerek, "Gasbedilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda; Mersin'in Tarsus ilçesi Kaburgediği köyünde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur. Ailenin olaydan önce Ankara'da M.A. ve N.S. isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Görevlilerimizi, EGM İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Suriye İç Güvenlik Servisini, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Mersin ve Ankara il emniyet müdürlüklerimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
ŞOFÖR BİNALİ ASLAN CİNAYETİ
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaklaşık 30 yıldır minibüsüyle yolcu taşıyan Binali Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı.
Önceki gün Binali Aslan'ın minibüsünün Hatay'da görüldüğü ileri sürüldü. Binali Aslan'ın cesedi, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaburgediği Mahallesi sınırlarında ormanda bulundu.
Aslan'ın cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeden sonra Ankara'ya getirildi. Aslan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İş arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenazede, aile üyeleri gözyaşı döktü. Namazın ardından Aslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
A HABER OPERASYON YAPILAN BİNADA
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Suriye'de operasyonun yapıldığı binayı görüntüledi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
NEFES KESEN OPERASYON BU BİNADA YAPILDI
Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Teşkilatı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde nefesleri kesen bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun gerçekleştirildiği nokta hemen arkamdaki bu ev. İşte bu evde DEAŞ Terör Örgütü mensubu aile yaşıyordu ve Türkiye'den geldiler. Çünkü Türkiye'de servis şoförlüğü yapan Binali Yıldırım'ın aracını gasp ettiler ve Binali Aslan'ı da öldürdüler.
Ailenin yapmış olduğu kayıp başvurusu sonrasında bir operasyon gerçekleştirilmeye başlandı ve o araç önce MOBESE kameralarıyla yeri tespit edildi. Ayrıca o güzergahta yapılan araştırmalar neticesinde Binali Aslan'ın gömüldüğü yerde bulundu ve sonrasında ailenin Türkiye'den Suriye'ye geçiş yaptığı, Atme Kampı yakınlarında da işte bu evde yaşamaya başladığı tespit edildi.
TESLİM OLMAK YERİNE ATEŞ ETTİLER
İşte bu noktada Suriye İç Güvenlik Servisi de devreye girdi çünkü birlikte gerçekleştirilen bir operasyon. Koordinasyon birlikte sağlandı ve ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Önce emniyet ekipleri evin etrafını sardı ve DEAŞ terör örgütü üyesi ailenin teslim olmasını istedi. Ancak onlar teslim olmak yerine polise ve askere burada ateş ettiler. İşte hemen yan taraftaki evin duvarını gösterelim. İşte orada da mermi izlerini görmek hala mümkün çünkü rastgele yapılan bir ateş vardı ve teslim ol çağrısına verilen ateş sonrasında da işte buralarda yine o çatışmanın izlerini görmek mümkün.
Yanımızda evin sahibi de bulunuyor. Çünkü o da kısa bir süre geldiğini, ailenin burada yaşadığını söylüyor ama işte operasyonla ilgili de yine burada bilgiler veriyorlar. Operasyon anında kendisi de buradaydı, alt katta oturuyordu ve teröristlerden bir tanesi hemen o pencereden aşağı atlamaya çalıştı, olmadı. Hemen yan tarafında balkon bulunuyor. Oradan aşağı atlayıp kaçmak istedi ancak atladığı yerde, çünkü burada bir süre de verildi yine MİT tarafından, İstihbarat Teşkilatı tarafından, işte burada bulunan teröristlere süre de verildi. O süre dolduğunda aslında teslim ol çağrısına içerideki teröristler ateşle karşılık verdi ve ardından da buradaki görevliler eve doğru operasyon için düğmeye bastığında işte evin dört bir yanından o teröristler kaçmaya çalıştı ve çıkan çatışmada 8 DEAŞ Terör Örgütü üyesi vurularak burada öldürüldü.
2 DEAŞ Terör Örgütü üyesi yaralandı. 4 terör örgütü üyesi ise sağ olarak ele geçirildi ve Suriye'de yapılan işlemler sonrasında Türkiye'ye götürüldü ve burada tutuklandılar.
Elbette bu operasyon nefesleri kesen bir operasyondu. Tabii ki buraya geldiler, burada oturmaya başladılar ama burada ev sahibine ücretini bile vermediler. Hatta ev sahibinin burada evde bulunan parasını, altınını da çaldığını ifade ediyor buradaki ev sahibi
