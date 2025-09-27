Trump-Maduro gerilimi tırmanıyor! Amerikan medyasından flaş iddia: ABD Venezuela’yı bu hafta vuracak!

(foto- ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

BOT HESAPLAR İŞ BAŞINDA

ABD'de ana akım medyada yeniden bu haberler pompalanmaya başladılar. Sosyal medyada da ABD istihbarat servislerinin kullandığı pek çok bot hesaplar var. 18 ayrı istihbarat teşkilatı ve 850 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Bunlar da yeniden sosyal medyada olası bir savaş varmış gibi bir pompalamaya girdiler.

Bunların hepsinin başındaki hesap Donald Trump'ın hesabı Florida seçmenleri. Florida da 1.2 milyon Kübalı var. Yaklaşık 560 bin Venezuelalı var. Buradan Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde 200 milyon dolar gibi bir yardım aldığını biliyoruz. Oradaki lobinin başında hiç şüphesiz Dışişleri Bakanı Marco Rubio çekiyor. Onun içinde Donald Trump özellikle Florida'yı elinde tutmak istiyor.