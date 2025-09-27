Trump-Maduro gerilimi tırmanıyor! Amerikan medyasından flaş iddia: ABD Venezuela’yı bu hafta vuracak!
ABD ile Venezuela arasında uyuşturucu krizi derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya "narko-devlet" suçlamasıyla birlikte yaptığı askeri hamlenin ardından bugün Amerikan medyasından yeni bir iddia geldi. “ABD Venezuela’yı bu hafta vuracak!” söylemi ülkede gündem olurken koyunu A Haber canlı yayınına bağlanarak değerlendirmelerde bulunan bölge muhabirleri önemli açıklamalarda bulundu. AA Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, Venezuela’da askeri hareketlilik yaşandığını söyledi. A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz ise ABD’den aktardığı son bilgilerde, Trump’ın asıl amacının Florida olduğunu belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ABD-Venezuela hattında yeni kriz patlak verdi. Geçtiğimiz günlerde "narko-devlet" suçlaması ile Karayipler'de bir gemiye saldırı gerçekleştirmişti. Bugün ise Amerikan medyasında yeni bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü. ABD'nin bu hafta Venezuela'yı vuracağı belirtilirken Venezuela'da da askeri hazırlıkların yapıldığı aktarıldı.
VENEZUELA'DA ASKERİ HAZIRLIK
AA Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, A Haber canlı yayınına bağlanarak Bogata'dan yaptığı açıklamalarda bölgeden son durumu aktardı:
"Venezuela haftalardır hazırlık yapıyor. Karadan ve denizden ülkenin stratejik bütün noktalarında şu anda üst düzey askeri hazırlıklar devam ediyor. Venezuela Milis kuvvetleri ile silahlı kuvvetlerinin de ülke içerisindeki tatbikatları aynı şekilde geçen Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López'in duyurduğu üzere kendi kara sularının bulunduğu noktada askeri tatbikatlar yapacaklarını duyurmuştu. Bu şimdiye kadar Venezuela ordusu nezdinde yapılan en büyük askeri tatbikat olarak geçiyor.
VENEZUELA SOKAKLARINDA NE OLUYOR?
Öte yandan Venezuela sokaklarında ve caddelerinde herhangi bir panik bir olağanüstü bir durum yok. Halk günlük yaşantısına kaldığı yerden devam ediyor. Ancak güvenlik kuvvetlerinin komutanlar düzeyinde Devlet Başkanı Maduro'dan aşağıya varıncaya kadar üst düzen bir dikkat kesilmiş vaziyette"
"VENEZUELA İSTİHBARAT RAPORU"
Konuya ilişkin ABD'den son durumu aktaran A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerikan medyasında gündeme düşen olaylarak ilişkin önemli bilgiler paylaştı. CIA'nın 2024 yılında ana akım medyaya sızdırdığı "Venezuela İstihbarat Raporu" isimli belgenin yeniden gündeme getirildiğini açıklayarak şunları söyledi:
ABD medyasına CIA'in 2024 yılında sızdırdığı bir belge vardı. "Venezuela İstihbarat Raporu" isimli bir belgeydi bu. Maduro'nun etrafındaki yaklaşık 12-13 isme karşı bir suikast girişimiyle bir darbe girişimiyle Maduro'nun devrilebileceği yönündeki raporlar yeniden sızdırıldı.
BOT HESAPLAR İŞ BAŞINDA
ABD'de ana akım medyada yeniden bu haberler pompalanmaya başladılar. Sosyal medyada da ABD istihbarat servislerinin kullandığı pek çok bot hesaplar var. 18 ayrı istihbarat teşkilatı ve 850 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Bunlar da yeniden sosyal medyada olası bir savaş varmış gibi bir pompalamaya girdiler.
Bunların hepsinin başındaki hesap Donald Trump'ın hesabı Florida seçmenleri. Florida da 1.2 milyon Kübalı var. Yaklaşık 560 bin Venezuelalı var. Buradan Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde 200 milyon dolar gibi bir yardım aldığını biliyoruz. Oradaki lobinin başında hiç şüphesiz Dışişleri Bakanı Marco Rubio çekiyor. Onun içinde Donald Trump özellikle Florida'yı elinde tutmak istiyor.
ASIL HEDEF FLORİDA
ABD'nin iç politikasındaki özellikle de Florida'daki 30 seçiciler kurulunu, elinde tutmak, 2026'da yine kongre seçimleri var. Bunları elinde tutmak için Donald Trump bunları kullanıyor. Orada Küba'dan Venezuela'ya göçen aynı zamanda Küba ve Venezuela'dan ABD'ye göç eden Florida'da çok ciddi inşaat şirketleri ve petrol şirketleri gibi birçok lobiyi elinde tutuyor Donald Trump. 200 milyon dolarlık bir yardım almıştı. Şimdi esas amaç o.
