Bahçelievler’de oto tamirhanesinde korkunç patlama! Bina tahliye edildi: 2 araç küle döndü

27 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 27.09.2025 22:12 Güncelleme: 27.09.2025 22:27
Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan oto tamirhanesinde yangın çıktı. İddiaya göre yangın sırasında kaynak makinesinde patlama meydana gelirken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken oto tamirhanenin bulunduğu bina tahliye edildi. Alevler kontrol altına alınırken 2 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde yangın çıktı.

BAHÇELİEVLER'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN

Saat 19.00 sıraları iddiaya göre 5 katlı binanın zemin katında bulunan oto tamirhanesinde yükselen alevleri gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken 2 otomobil yangında kullanılamaz hale geldi. (DHA) Patlama nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken 2 otomobil yangında kullanılamaz hale geldi. (DHA)

PATLAMANIN ARDINDAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri yangın sırasında kaynak makinesinde meydana gelen patlama nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise, oto tamirhanesinin bulunduğu binayı tahliye ederek yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü. Yanan 2 araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

