Bahçelievler'de oto tamirhanesinde korkunç patlama! Bina tahliye edildi: 2 araç küle döndü
Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan oto tamirhanesinde yangın çıktı. İddiaya göre yangın sırasında kaynak makinesinde patlama meydana gelirken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken oto tamirhanenin bulunduğu bina tahliye edildi. Alevler kontrol altına alınırken 2 araç ise kullanılamaz hale geldi.
Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde yangın çıktı.
Saat 19.00 sıraları iddiaya göre 5 katlı binanın zemin katında bulunan oto tamirhanesinde yükselen alevleri gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
PATLAMANIN ARDINDAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Polis ekipleri yangın sırasında kaynak makinesinde meydana gelen patlama nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise, oto tamirhanesinin bulunduğu binayı tahliye ederek yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü. Yanan 2 araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İş yerinde en çok sevilen 3 burç: Herkesin gönlünü kazanıyor
- Optik illüzyon: Bu gizli kuşu sadece en keskin gözler bulabiliyor!
- Sedef hastaları için öneriliyor: Semptomları yüzde 75 azaltıyor! İşte bilimsel araştırmanın şaşırtıcı sonuçları
- 27 Eylül Maç Listesi: Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşmalar saat kaçta oynanacak?
- 2025 HMGS/2 ve İYÖS sınavları ne zaman, saat kaçta? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- OGM 262 personel alımı yapacak: OGM daimi işçi alımı başvurular ne zaman, şartlar neler?
- AÖF KAYIT YENİLEME ne zaman? AÖF ders ekle-sil ve ödeme işlemleri nasıl yapılır?
- Google 27 yaşında! Google gerçekte ne anlama geliyor, ilk adı neydi, nasıl kuruldu? İşte Google'ın garajdan başlayan başarı hikayesi…
- Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili
- Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?
- Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı
- 26 Eylül 2025 Maç Takvimi | Bu akşam kimin maçı var? Hangi takımın maçı saat kaçta?