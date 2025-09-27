Bahçelievler’de oto tamirhanesinde korkunç patlama! Bina tahliye edildi: 2 araç küle döndü

Patlama nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken 2 otomobil yangında kullanılamaz hale geldi. (DHA)

PATLAMANIN ARDINDAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri yangın sırasında kaynak makinesinde meydana gelen patlama nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise, oto tamirhanesinin bulunduğu binayı tahliye ederek yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü. Yanan 2 araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.