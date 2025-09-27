Amerikan medyasından flaş iddia: ABD Venezuela’yı bu hafta vuracak!

ABD ile Venezuela arasında uyuşturucu krizi derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya "narko-devlet" suçlamasıyla birlikte yaptığı askeri hamlenin ardından bugün Amerikan medyasından yeni bir iddia geldi. “ABD Venezuela’yı bu hafta vuracak!” söylemi ülkede gündem olurken koyunu A Haber canlı yayınına bağlanarak değerlendirmelerde bulunan bölge muhabirleri önemli açıklamalarda bulundu. AA Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, Venezuela’da askeri hareketlilik yaşandığını söyledi. A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz ise ABD’den aktardığı son bilgilerde, Trump’ın asıl amacının Florida olduğunu belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.