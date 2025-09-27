27 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Amerikan medyasından flaş iddia: ABD Venezuela’yı bu hafta vuracak!
Amerikan medyasından flaş iddia: ABD Venezuela’yı bu hafta vuracak!

Amerikan medyasından flaş iddia: ABD Venezuela’yı bu hafta vuracak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2025 22:47
ABD ile Venezuela arasında uyuşturucu krizi derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya "narko-devlet" suçlamasıyla birlikte yaptığı askeri hamlenin ardından bugün Amerikan medyasından yeni bir iddia geldi. “ABD Venezuela’yı bu hafta vuracak!” söylemi ülkede gündem olurken koyunu A Haber canlı yayınına bağlanarak değerlendirmelerde bulunan bölge muhabirleri önemli açıklamalarda bulundu. AA Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, Venezuela’da askeri hareketlilik yaşandığını söyledi. A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz ise ABD’den aktardığı son bilgilerde, Trump’ın asıl amacının Florida olduğunu belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Amerikan medyasından flaş iddia: ABD Venezuela’yı bu hafta vuracak!
Hakan Fidan’dan Türkevi’nde Gazze mesajı: Trump’a ateşkesin şart olduğunu söyledik
Hakan Fidan'dan Türkevi'nde Gazze mesajı: Trump'a ateşkesin şart olduğunu söyledik
Amerikan medyasından flaş iddia: ABD Venezuela’yı bu hafta vuracak!
Amerikan medyasından flaş iddia: ABD Venezuela’yı bu hafta vuracak!
İsveç’te Gazze’ye destek yürüyüşü!
İsveç'te Gazze’ye destek yürüyüşü!
CHP kongresinde kavga kamerada!
CHP kongresinde kavga kamerada!
Zeyrek’in ölümüyle ilgili yeni bilirkişi raporu!
Zeyrek'in ölümüyle ilgili yeni bilirkişi raporu!
Borsa İstanbul’da ikinci dalga operasyonu!
Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonu!
Başkan Erdoğan açıklamalarının şifreleri...
Başkan Erdoğan açıklamalarının şifreleri...
CHP’de İstanbul tasfiyesi!
CHP'de "İstanbul" tasfiyesi!
Netanyahu derhal yargılanmalı
"Netanyahu derhal yargılanmalı"
Başkan Erdoğan: Canavarın durdurulması şart
Başkan Erdoğan: Canavarın durdurulması şart
Katil Netanyahu dün boş koltuklara seslendi
"Katil Netanyahu dün boş koltuklara seslendi"
Gazze’de yere düşen her can canımızdan can koparıyor
"Gazze'de yere düşen her can canımızdan can koparıyor"
Daha Fazla Video Göster