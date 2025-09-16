ABD’den Venezuela botuna saldırı: Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS)



Söz konusu kartellerin yasa dışı faaliyetlerinin, onlarca yıldır Amerikan toplumu üzerinde yıkıcı sonuçları olduğu ve milyonlarca Amerikalı vatandaşın ölümüne yol açtığını kaydeden Trump, "Artık değil." diyerek paylaşımının altında söz konusu botun vurulduğu videoyu ekledi.



Videoda suda bekleyen motorlu bir botun aniden vurularak alev aldığı görüldü.



Trump, 2 Eylül'de yine Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğunu iddia ettiği bir gemiyi vurduklarını ve 11 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti.



Daha sonra Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde yanıt vermişti.



ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR



ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.



ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.