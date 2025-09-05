ABD’den Venezuela’ya savaş hamlesi! 10 F-35 savaş uçağı konuşlandırdı I Maduro’dan Trump’a rest: Saldırı olursa...

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim devam ediyor. ABD medyası, ABD'nin Venezuela açıklarına 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırdığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki göstererek, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe değindi.

Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruya, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." diye yanıt verdi.

Söz konusu uçakların ne kadar yakından uçmasının ABD için "tehlike" oluşturduğu sorusuna ise Trump, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." şeklinde karşılık verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela'ya ait iki askeri uçağın uluslararası sularda bulunan bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusu tarafından yürütülen narkotik ve terörle mücadele operasyonlarını engellenmek amacıyla herhangi bir girişimde bulunmamasının tavsiye edildiği belirtilmişti.

"5 FARKLI KARTEL TERÖR LİSTESİNE ALINDI"

Venezuela meselesine değinen AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hassasu, ABD'de bu konuda pek çok tartışmanın yaşandığını dile getirerek şöyle konuştu:

"ABD Başkanı Donald Trump, yayınlanan görüntülerde okyanusta hareket eden bir sürat teknesinin Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından hedef alındığını ve imha edildiğini açıkladı. Bundan sonra kartellere karşı ki Güney Amerika'da faaliyet gösteren 5 farklı karteli terör örgütleri listesine almıştı yeni adımlar bekleniyor. Yayınlanan görüntüler sonrası ABD muhalefeti yapılanın yargısız infaz olduğunu belirterek eleştirdi. Zira sürat teknesinde bir grup insanın hız yaptığını Amerikan askerlerine ya da ordusuna herhangi bir söylemde ya da girişimde bulunmadıklarını söyleyerek eleştirilerde bulunuyor."

MADURO'DAN TRUMP'A SAVAŞ RESTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası yaşanan gerilime ilişkin konuşan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer" ifadelerini kullandı.

Başkent Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine yanıt verdi.

Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." ifadesini kullandı.

"BİZLER SAVAŞÇI BİR MİLLETİZ"

Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, şunları söyledi:

"Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela'da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer."

Maduro, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarının altını çizdi. ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." diye konuştu.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin şiddete yol açan çetelere ve Kolombiyalı paralı askerlere karşı büyük zaferler kazandığına işaret eden Maduro, Bolivarcı Venezuela halkının onurunu ve haysiyetini her daim savunmaya hazır olduklarını kaydetti.

