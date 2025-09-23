Gazze'nin sesi oldu! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşması nedeniyle tebrik etti. Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.
Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.
Başkan Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.
