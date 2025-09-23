23 Eylül 2025, Salı
Gazze'nin sesi oldu! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 19:58 Güncelleme: 23.09.2025 20:31
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşması nedeniyle tebrik etti. Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip ErdoğanBirleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.

Başkan Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.

