Hindistan değil Buca! A Haber görüntüledi! Vatandaş isyanda

Münir Coşkun (AA)

İnönü Mahallesi'nde oturan Münir Coşkun (70), Almanya'da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini söyledi.

"KUSACAK GİBİ OLUYORUZ"

Mahalledeki çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu, alışveriş için kullandığı yoldan dahi geçemediğini belirten Coşkun, "Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya'da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah." dedi.

"ÇÖPLERDEN DOLAYI KAZA YAPTIM"

Aynı mahallede yaşayan Mustafa Demirtaş da ilçede hizmet eksikliği bulunduğunu savunarak, "Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok." diye konuştu.