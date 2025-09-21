Hindistan değil Buca! A Haber görüntüledi! Vatandaş isyanda
İzmir’in Buca ilçesinde günlerdir çöpler toplanmayınca konteynerler dolup taştı, sokaklara yayılan atıklar kötü koku ve haşere sorununa yol açtı. Vatandaşlar, belediyenin kalıcı çözüm üretmediğini belirterek tepki gösteriyor. Hindistan'ı andıran Buca'da vatandaşlar çöp kokusundan kusma noktasına geldi. Buca Belediyesi Meclis Üyesi Murat Nazlı, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken "Mahallemizde oturan ailelerin çocuklarında ateş, kusma, ishal gibi hastalıklar görülmeye başladı." dedi.
İzmir'in Buca ilçesinde günlerdir süren çöp sorunu vatandaşların tepkisini çekiyor. İlçenin birçok mahallesinde konteynerlerin dolup taştığı, çöplerin sokaklara yayıldığı görülürken kötü koku ve haşere problemi de yaşamı olumsuz etkiliyor.
"HASTALIKLAR BAŞLADI"
Buca Belediyesi Meclis Üyesi Murat Nazlı, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Nazlı, "Belediyenin bu konuyla ilgili çalışmaları bir programları yok. Bir işi yaparken önce bir program yapması gerekiyor. Ekibi, kepçesi, kamyonu yetersiz. Koca belediyenin iki kepçesi iki kamyonu var. Mahallemizde oturan ailelerin çocuklarında ateş, kusma, ishal gibi hastalıklar görülmeye başladı. Belediyede çalışan temizlik işlerinde çalışan personelde de aynı hastalıklar görülmeye başladı." ifadelerini kullandı.
HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE
Mahalle sakinleri, belediyenin soruna kalıcı bir çözüm üretememesinden şikayetçi. Vatandaşlar, "Kokudan kapı pencere açamıyoruz. Belediyeye defalarca bildirdik ama hâlâ ciddi bir adım atılmadı" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Uzmanlar da bu durumun ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturabileceğini vurguluyor. Çöplerin uzun süre toplanmaması, salgın hastalık riskini artırırken, çevre kirliliğini de büyütüyor.
"ÇÖP SULARINDAN HASTA OLACAĞIZ"
Vatandaşlardan Ahmet Yıldız, Yiğitler Mahallesi 361 Sokak'taki çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi.
Çevre mahallelerde de benzer sorunların yaşandığını belirten Yıldız, "Çöpler nedeniyle ciddi anlamda kötü koku oluşuyor. Arada konteynerler boşaltılıyor ama yerlerdeki çöpler alınmıyor. Çöp suları yerlere akıyor ve hastalık riski oluşturuyor. Maalesef İzmir'in ne su ne de çöp sorunu bitti. Birçok ülkeyi gezdim ama şu rezilliği dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Bu sorunlara en yakın zamanda çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.
"KAPI PENCERE AÇAMIYORUZ"
Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci de Ecevit Parkı'nın yanında biriken çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü. Parka spor yapmaya geldiğini ama çöplerden dolayı temiz hava alamadığını dile getiren Demirci, "Kötü kokunun içinde yaptığımız sporun faydasını görmüyoruz. Biz belediyeden şahsımıza özel bir iş istemiyoruz. Temizlik vergimizi nasıl ödüyorsak, onlar da mahallemizi temiz tutsunlar istiyoruz. İnsanlar pencerelerini açaıyor, nefes alamıyoruz. Çöp sorununun giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.
İnönü Mahallesi'nde oturan Münir Coşkun (70), Almanya'da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini söyledi.
"KUSACAK GİBİ OLUYORUZ"
Mahalledeki çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu, alışveriş için kullandığı yoldan dahi geçemediğini belirten Coşkun, "Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya'da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah." dedi.
"ÇÖPLERDEN DOLAYI KAZA YAPTIM"
Aynı mahallede yaşayan Mustafa Demirtaş da ilçede hizmet eksikliği bulunduğunu savunarak, "Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok." diye konuştu.
"SİNEKTEN DURULMUYOR"
Mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış da "Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz? Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor." ifadesini kullandı.
