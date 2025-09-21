21 Eylül 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Hindistan değil Buca! A Haber görüntüledi! Vatandaş isyanda

Hindistan değil Buca! A Haber görüntüledi! Vatandaş isyanda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 15:41 Güncelleme: 21.09.2025 16:23
ABONE OL
Hindistan değil Buca! A Haber görüntüledi! Vatandaş isyanda

İzmir’in Buca ilçesinde günlerdir çöpler toplanmayınca konteynerler dolup taştı, sokaklara yayılan atıklar kötü koku ve haşere sorununa yol açtı. Vatandaşlar, belediyenin kalıcı çözüm üretmediğini belirterek tepki gösteriyor. Hindistan'ı andıran Buca'da vatandaşlar çöp kokusundan kusma noktasına geldi. Buca Belediyesi Meclis Üyesi Murat Nazlı, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken "Mahallemizde oturan ailelerin çocuklarında ateş, kusma, ishal gibi hastalıklar görülmeye başladı." dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde günlerdir süren çöp sorunu vatandaşların tepkisini çekiyor. İlçenin birçok mahallesinde konteynerlerin dolup taştığı, çöplerin sokaklara yayıldığı görülürken kötü koku ve haşere problemi de yaşamı olumsuz etkiliyor.

BUCA'DA MASKE TAKIP BAKMALIK KARELER!

"HASTALIKLAR BAŞLADI"

Buca Belediyesi Meclis Üyesi Murat Nazlı, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İZMİR'DE ÇÖPLER VATANDAŞLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Nazlı, "Belediyenin bu konuyla ilgili çalışmaları bir programları yok. Bir işi yaparken önce bir program yapması gerekiyor. Ekibi, kepçesi, kamyonu yetersiz. Koca belediyenin iki kepçesi iki kamyonu var. Mahallemizde oturan ailelerin çocuklarında ateş, kusma, ishal gibi hastalıklar görülmeye başladı. Belediyede çalışan temizlik işlerinde çalışan personelde de aynı hastalıklar görülmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Buca Belediyesi Meclis Üyesi Murat Nazlı (ahaber.com.tr)Buca Belediyesi Meclis Üyesi Murat Nazlı (ahaber.com.tr)

HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Mahalle sakinleri, belediyenin soruna kalıcı bir çözüm üretememesinden şikayetçi. Vatandaşlar, "Kokudan kapı pencere açamıyoruz. Belediyeye defalarca bildirdik ama hâlâ ciddi bir adım atılmadı" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Uzmanlar da bu durumun ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturabileceğini vurguluyor. Çöplerin uzun süre toplanmaması, salgın hastalık riskini artırırken, çevre kirliliğini de büyütüyor.

Ahmet Yıldız (AA)Ahmet Yıldız (AA)

"ÇÖP SULARINDAN HASTA OLACAĞIZ"

Vatandaşlardan Ahmet Yıldız, Yiğitler Mahallesi 361 Sokak'taki çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Çevre mahallelerde de benzer sorunların yaşandığını belirten Yıldız, "Çöpler nedeniyle ciddi anlamda kötü koku oluşuyor. Arada konteynerler boşaltılıyor ama yerlerdeki çöpler alınmıyor. Çöp suları yerlere akıyor ve hastalık riski oluşturuyor. Maalesef İzmir'in ne su ne de çöp sorunu bitti. Birçok ülkeyi gezdim ama şu rezilliği dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Bu sorunlara en yakın zamanda çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Yaşar Demirci (AA)Yaşar Demirci (AA)

"KAPI PENCERE AÇAMIYORUZ"

Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci de Ecevit Parkı'nın yanında biriken çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü. Parka spor yapmaya geldiğini ama çöplerden dolayı temiz hava alamadığını dile getiren Demirci, "Kötü kokunun içinde yaptığımız sporun faydasını görmüyoruz. Biz belediyeden şahsımıza özel bir iş istemiyoruz. Temizlik vergimizi nasıl ödüyorsak, onlar da mahallemizi temiz tutsunlar istiyoruz. İnsanlar pencerelerini açaıyor, nefes alamıyoruz. Çöp sorununun giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Münir Coşkun (AA)Münir Coşkun (AA)

İnönü Mahallesi'nde oturan Münir Coşkun (70), Almanya'da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini söyledi.

"KUSACAK GİBİ OLUYORUZ"

Mahalledeki çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu, alışveriş için kullandığı yoldan dahi geçemediğini belirten Coşkun, "Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya'da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah." dedi.

"ÇÖPLERDEN DOLAYI KAZA YAPTIM"

Aynı mahallede yaşayan Mustafa Demirtaş da ilçede hizmet eksikliği bulunduğunu savunarak, "Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok." diye konuştu.

Mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış (AA)Mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış (AA)

"SİNEKTEN DURULMUYOR"

Mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış da "Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz? Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor." ifadesini kullandı.

İzmir Buca’da çöp krizi! Vatandaş isyan etti: Hizmet yokİzmir Buca’da çöp krizi! Vatandaş isyan etti: Hizmet yok İZMİR BUCA'DA ÇÖP KRİZİ! VATANDAŞ İSYAN ETTİ: HİZMET YOK
Buca’da çöp yığınları vatandaşı isyan ettirdiBuca’da çöp yığınları vatandaşı isyan ettirdi BUCA'DA ÇÖP YIĞINLARI VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hindistan değil Buca! A Haber görüntüledi! Vatandaş isyanda Hindistan değil Buca! A Haber görüntüledi! Vatandaş isyanda Hindistan değil Buca! A Haber görüntüledi! Vatandaş isyanda
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör