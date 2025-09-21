İzmir’de çöpler vatandaşları çileden çıkardı! A Haber görüntüledi: Hastalıklar başladı

İzmir'in Buca Belediyesi'ndeki grev 4 gün önce bitmesine rağmen çöpler neden toplanmıyor. A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı. Buca Belediyesi Meclis Üyesi Murat Nazlı, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Nazlı, “Belediyenin bu konuyla ilgili çalışmaları bir programları yok. Bir işi yaparken önce bir program yapması gerekiyor. Ekibi, kepçesi, kamyonu yetersiz. Koca belediyenin iki kepçesi iki kamyonu var. Mahallemizde oturan ailelerin çocuklarında ateş, kusma, ishal gibi hastalıklar görülmeye başladı. Belediyede çalışan temizlik işlerinde çalışan personelde de aynı hastalıklar görülmeye başladı.” ifadelerini kullandı.

