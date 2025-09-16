İtiraflar savcılığı harekete geçirdi! Ekrem İmamoğlu’nun 30 kişilik VIP listesi
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında itirafçı olan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, Ekrem İmamoğlu'nun kıskaca alarak para koparmaya çalıştığı Boğaz'da yalısı-villası olan iş insanlarının listesini savcılığa sundu. Aralarında müteahhitler ve holding patronlarının da bulunduğu 30 isim mercek altına alındı.
İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda yeni itiraflar geliyor. Operasyon kapsamında tutuklanan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, geçen hafta soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadelerin ardından tahliye edildi.
"VIP Yakup" olarak da bilinen Öner, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde özellikle Boğaz'da oturan işadamlarının yalı ve villalarıyla ilgili problemlerin çözümünde kilit rol oynayan bir isim.
LİSTEYİ SAVCILIĞA VERDİ
Sabah'ın haberine göre Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından özellikle İstanbul Boğazı'nda lüks yalı ve villalarla ilgili tadilat ve yıkım işleriyle alakalı görevlendirilen Öner'in ifadesinde, aralarında müteahhitler ve önemli holding patronlarının da olduğu İBB'yle yolu kesişen ve bağlantılı isimlerin de bulunduğu 30'a yakın kişinin ismini içeren VIP listeyi savcılıkla paylaştığı kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VIP listeyi mercek altına alarak çalışmalara başladı. Listedekilerin, İBB'yle herhangi bir temasta bulunup bulunmadıkları, İmamoğlu ve çevresiyle HTS trafikleri ve arama kayıtlarının olup olmadığı incelemeye alındı.
SON SÖZ İMAMOĞLU'NUN
Öner, verdiği ilk ifadede Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde büyük kapsamlı işleri, özellikle iş insanlarının Boğaz'daki ikametleriyle ilgili problemlerin çözümünü İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yürüttüğünü söylemişti.
Boğaz'a nazır villa ve yalılardaki tadilat, onarım, güçlendirme gibi işlerin 'kreş' adı altında alınan milyonlarca liralık ödemeler karşılığında izin verildiğini söyleyen Öner, "Boğaziçi İmar yapılanmasının üst kısmında Fatih Keleş bulunmaktaydı ve yapılan her şeyden kendisinin bilgisi vardı. Kurumun işleyişinde gerçek yönlendirici ve karar verici Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu'dur" demişti.
İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB'ye transfer ettiği kilit isimlerden biri olan Öner'in 2021'de biri Audi Q7, diğeri ise Range Rover marka iki adet lüks cip ile yine eşine Sarıyer'de bir dubleks daire aldığı belirlenmişti.
Öner'in, geçen yıl İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a hesabına herhangi bir para transferi yapılmadan Porsche marka araç sattığı, yine 2024'te kendisine yeni bir lüks araç aldığı tespit edilmişti.
YALI VE AVM SAHİPLERİNE KISKAÇ
Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere göre İmamoğlu ve ekibi, Boğaz'da bulunan yalı, büyük bina sahipleri ve AVM patronlarını kıskaca alarak cumhurbaşkanlığı seçimi için oluşturduğu milyarlık fona kaynak temin etmeyi amaçladı.
İmamoğlu'nun ekibine, yapılardaki kaçak bölümlerin ihbar edilerek yalı ve büyük bina sahipleriyle iletişime geçilmesi ve 'Biz bu işi çözeriz' denilerek fona kaynak temin edilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.
Fon için en az 2 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu ifade ettiği de kaydedildi.
