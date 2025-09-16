İtiraflar savcılığı harekete geçirdi! Ekrem İmamoğlu’nun 30 kişilik VIP listesi

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Ertan Yıldız

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB'ye transfer ettiği kilit isimlerden biri olan Öner'in 2021'de biri Audi Q7, diğeri ise Range Rover marka iki adet lüks cip ile yine eşine Sarıyer'de bir dubleks daire aldığı belirlenmişti.

Öner'in, geçen yıl İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a hesabına herhangi bir para transferi yapılmadan Porsche marka araç sattığı, yine 2024'te kendisine yeni bir lüks araç aldığı tespit edilmişti.