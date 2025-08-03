Ekrem İmamoğlu medyasına rüşvet akıttılar! İşte Rıza Akpolat'ın ödeme listesi! 56 milyon TL'lik vurgun
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın rüşvet gelirlerinden elde edilen ve kayıtlara geçmeyen yaklaşık 56 milyon lirayı çeşitli isimlere dağıttığı ortaya çıktı. Söz konusu ödemelerin kimlere yapıldığını gösteren bir listenin, belediyeye ait bir bilgisayarda kayıtlı olduğu ve bu listenin bir belediye çalışanı tarafından savcılığa teslim edildiği öğrenildi. İşte o isimler ve aldıkları paralar...
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu eski belediye başkanı Rıza Akpolat'a ait olduğu tespit edilen ve dosyaya giren harcama listesi rüşvetten elde edildiği değerlendirilen paraların muhalif medya ve gazetecilere de aktarıldığını ortaya koydu.
FONDAŞ MEDYAYA PARA AKITTILAR
Sabah'ın haberine göre bir belediye görevlisi tarafından savcılığa teslim edilen ve Rıza Akpolat tarafından toplam 56 milyon 475 bin TL kişisel harcamanın yapıldığı belirtilen listede Nevşin Mengü, Altan Sancar, Ali Haydar Fırat ve İsmail Küçükkaya'nın yanı sıra Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye de milyonlarca TL para aktarıldığı bilgisi yer aldı.
KILIÇDAROĞLU FİTİLİ ATEŞLEMİŞTİ
Bu isimlerle birlikte başka muhalif gazetecilerin eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li belediyelerce fonlandığı daha önce de gündeme gelmiş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da fondaş gazetecileri ima ederek, 'Ben kimin nerden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum' yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA 500 BİN TL
Dikkat çeken listede, 11 Mart 2024 tarihinde kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen 1 milyon 650 bin TL'nin 500 bin TL'sinin gazeteci İsmail Küçükkaya'ya, 750 Bin TL'sinin canlı yayın notuyla Halk TV'ye, 1 milyon 300 bin TL'sinin Tele 1 kanalına, 100 bin TL'sinin ise KRT'ye ödendiği görüldü.
Aynı listede 05 Nisan 2024'te gelen 715 bin TL'nin ise 5 Mart 2024'te Halk TV'ye 350 bin TL ve Tele 1'e 315 bin TL olarak aktarıldığı not edildi.
NEVŞİN MENGÜ'YE 200 BİN TL ALİ HAYDAR'A 5 BİN DOLAR ALTAN SANCAR'A 670 BİN TL ÖDENDİ
Rıza Akpolat'a ait harcama listesinde 4 Nisan 2024 tarihinde gelen notuyla kaydedilen 254 bin TL'nin 200 bin TL'sinin Gazeteci Nevşin Mengü'ye, 50 bin TL'sinin ise Acentaya ödendiği, 15 Mayıs 2024'te bir diğer gazeteci Ali Haydar Fırat'a da 5 bin dolar ödeme yapıldığı belirtildi.
Listede 3 Haziran 2024 tarihinde ise İletişim + Politikyol (Altan Sancar Maaş ) - ( Aytuğ - Berkan - Yusuf Maaş ) - ( Ajans Ücret ) notuyla 670 bin TL ödeme yapıldığı bilgisi yer aldı.
TOPLAM 56 MİLYONLUK HARCAMA
Tarih tarih, kalem kalem, isim isim not edildiği harcama listesinde Rıza Akpolat tarafından yapılan toplam harcamaların 56 milyon 475 bin TL olduğu görüldü.
Akpolat tarafından yapılan harcamalarda soruşturma kapsamında itirafçı olarak ifade veren Akpolat'ın koruma müdürü Ömer Çelik'e ev kirası notuyla 60 bin TL ödendiği de belirtildi. Ömer Çelik savcılık ifadesinde bu ödemeyi doğruladı.
Öte yandan söz konusu listede gazeteciler ve medya kuruluşlarının yanı sıra Rıza Akpolat'ın uçak biletleri, otel konaklamaları, kişisel harcamaları, yemekli davet organizasyonları gibi birçok farklı alanda yapılan harcamanın liste haline getirildiği görüldü.
BELEDİYE ÇALIŞANI SAVCILIĞA TESLİM ETTİ
Söz konusu harcama listesinin Beşiktaş Belediyesi çalışanı bir personel tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na telim edildiği öğrenildi. Harcama listesi soruşturma dosyasına girdi.
Listede Rıza Akpolat'tan ödeme aldığı belirtilen isimlerden bazılarının savcılıktaki ifadesinde listede yer aldığı gibi söz konusu paraları Rıza Akpolat'tan aldığını kabul ettiği belirtildi.
FONDAŞ KAVGASI İFŞA ETMİŞTİ
Listede düzenli ödeme yapıldığı tespit edilen gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda muhalif gazetecinin eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li belediyeler tarafından fonlandığı, bu gazetecilerin aldıkları fonlar karşılığında özellikle sosyal medya üzerinden İmamoğlu propagandası yaptıkları daha önce de gündeme gelmişti.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren bazı tanıklar da Murat Ongun'un gazetecilere otoparklarda elden düzenli ödemeler yaptırdığını ve bu isimleri kontrol altında tuttuğu ifade etmişti.
Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Halk TV başta olmak üzere muhalif kanallardaki birçok gazetecinin İmamoğlu tarafından maaşa bağlandığını ima ederek, 'Ben kimin nerden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum' açıklamasıyla muhalif medyasında çok ses getiren fondaş kavgasının filini ateşlemişti.
Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasının ardından ismi geçen gazeteciler, birbirlerini İmamoğlu'ndan fon almakla suçlamıştı. Kılıçdaroğlu döneminde CHP'de vekillik yapan gazeteci Barış Yarkadaş da, "Belediye Başkanı ile yemek yemek için 120 bin lira para isteyenler var" demişti.
BAHAR FEYZAN DA PARA İSTEDİ
Ayrıca "Atatürk" ile ilgili bir filmin galasına katılması istenen bir diğer CHP destekçisi yandaşı Bahar Feyzan'ın da para talep ettiği ileri sürülmüştü.
Bahar Feyzan'ın, "Atatürk filminin galası için katılırım, poz veririm ama ne kadar kaşe ödemesi yapacaksınız?" diye sorduğuna yönelik iddialar kamuoyuna yansımıştı.
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