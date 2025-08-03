Ekrem İmamoğlu medyasına rüşvet akıttılar! İşte Rıza Akpolat’ın ödeme listesi! 56 milyon TL’lik vurgun

Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu eski İBB Sözcüsü Murat Ongun (ahaber.com.tr)

FONDAŞ KAVGASI İFŞA ETMİŞTİ



Listede düzenli ödeme yapıldığı tespit edilen gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda muhalif gazetecinin eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li belediyeler tarafından fonlandığı, bu gazetecilerin aldıkları fonlar karşılığında özellikle sosyal medya üzerinden İmamoğlu propagandası yaptıkları daha önce de gündeme gelmişti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren bazı tanıklar da Murat Ongun'un gazetecilere otoparklarda elden düzenli ödemeler yaptırdığını ve bu isimleri kontrol altında tuttuğu ifade etmişti.

Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Halk TV başta olmak üzere muhalif kanallardaki birçok gazetecinin İmamoğlu tarafından maaşa bağlandığını ima ederek, 'Ben kimin nerden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum' açıklamasıyla muhalif medyasında çok ses getiren fondaş kavgasının filini ateşlemişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasının ardından ismi geçen gazeteciler, birbirlerini İmamoğlu'ndan fon almakla suçlamıştı. Kılıçdaroğlu döneminde CHP'de vekillik yapan gazeteci Barış Yarkadaş da, "Belediye Başkanı ile yemek yemek için 120 bin lira para isteyenler var" demişti.