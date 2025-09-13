ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İsrail'in Katar'a saldırısına ilişkin açıklama: Memnun değiliz
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio, yaptığı açıklamada, "Artık olan oldu. Elbette bu durumdan memnun değiliz, Başkan (Donald Trump) da memnun değil. Bu, İsraillilerle olan ilişkilerimizin niteliğini değiştirmeyecek ancak bu konuyu onlarla konuşmamız gerekecek." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'e yapacağı ziyaret için Washington'dan ayrılırken, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı hakkında, "Artık olan oldu. Elbette bu durumdan memnun değiliz, Başkan (Donald Trump) da memnun değil. Bu, İsraillilerle olan ilişkilerimizin niteliğini değiştirmeyecek ancak bu konuyu onlarla konuşmamız gerekecek." değerlendirmesini yaptı.
İsrail ziyaretine çıkarken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da açıklama yapan Rubio, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularının gündemindeki önemli başlıklar olacağını ifade ederek "bölgede Hamas'a yer olmadığını" savundu.
İsrail ziyaretinin ardından Rubio, İngiltere'ye giderek burada yeni İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya gelecek.
