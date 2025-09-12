Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor? Yeni cephe Katar mı? Uzman isimlerden A Haber'de çarpıcı yorum: Eğer bağımsızsanız sesiniz yüksek çıkar
Katar’da devam eden barış görüşmeleri sırasında İsrail, Hamas yetkililerini hedef aldı. Saldırı, bölgede tansiyonu yeniden zirveye taşırken Haktan Uysal moderatörlüğünde yayınlanan A Haber'deki Aklın Yolu programında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, saldırının Körfez ülkelerine açık bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı. Amerikan koruması altındaki yönetimlere, “Güvenliğiniz bir yanılsama” mesajı verildiğini belirten Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Körfez ülkelerinden hiçbiri 'Amerika'yla müttefikiz' diye düşünmesin. Olmadık yerde ortada bırakır." dedi. İsrail'in bütün insanlığın geleceğini yok ettiğini söyleyen Akademisyen Dr. Hazar Vural ise "Eğer bağımsızsanız sesiniz yüksek çıkar" şeklinde konuştu. Ayrıca Körfez’deki liderlerin kendi halklarından bile İsrail’den daha korkar hale geldiğine dikkat çeken uzmanlar, “İslam dünyası bu pervasızlığa daha ne kadar sessiz kalacak?” sorusunu da masaya yatırdı. İşte detaylar...
Katil İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.
İsrail saldırıda bazı Hamas liderlerinin öldürüldüğünü iddia etmişti ancak Filistinli grup, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
KÖRFEZ ÜLKELERİ TİMSAH GÖZYAŞI MI DÖKÜYOR?
Saldırı, bölgede tansiyonu yeniden zirveye taşırken A Haber'de Haktan Uysal moderatörlüğünde yayınlanan Aklın Yolu programında uzman isimler "Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?" sorusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
HANGİ ÜLKE NE KARŞILIĞINDA İSRAİL'E SESSİZ?
İslam İşbirliği Teşkilatı'nı eleştiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Körfez ülkelerinden hiçbiri 'Amerika'yla müttefikiz' diye düşünmesin. Olmadık yerde ortada bırakır. Katar'a İsrail'den ülkesine saldırı var. Katar, İsrail'e bir yanıt verebilir mi Amerika'ya rağmen? Yok, buradan İsrail'e bir yanıt çıkmaz. Bir misilleme çıkmaz. O cesaretini göstersen dahi bir şekilde engellenirsin. O teknolojik anlamda engelle karşılaşırsın. Ben zaten burada hep İslam İşbirliği Teşkilatı'nı eleştiririm. Eleştirmemin amacı ve sebebi de budur. Buradaki yapıların birçoğu aslında Batıyla entegre olmuş ve o nedenle de biraraya gelemediğimiz yapılardır. Zaten biz bunun etkilerini en çok bu İslam İşbirliği Teşkilatı hadisesinde hissediyoruz. Dolayısıyla buradan birinin çıkıp da tek başına münferiden, hatta onu da deme, de ki 'kardeşim biz İslam ülkesi olarak uyuyoruz. Yok mu o babayiğit yanımıza gelecek? Birkaç ülke birleşelim, İsrail'e haddini bildirelim.' Türkiye hariç hiç duydun mu böyle bir şey? Şöyle bir problemle karşılaşıyoruz burada. Açıklamalar geliyor ama o açıklamalardan sonrasında mesela Katar'dan gelen açıklama, 'biz destek olalım, birleşelim, bir Müslümanlar Ortadoğu'da bir cevap verilecektir' gibi bir açıklama vardı. Ama sonrasında bunu adım attığını görmüyoruz. Bu adımı Birleşik Arap Emirlikleri'nden görebileceğimizi sanmıyorum." dedi.
"BATI İLE ENTEGRE OLMUŞ ORADAN NEMALANAN ÜLKELER"
Körfez ülkelerin Batı ile entegre olduğunu söyleyen Başbuğ, "Burada Körfez ülkeleri farklı kaynaklardan savunma sanayi ile ilgili ihtiyaçları tedarik ediyor. Mesela Suudi Arabistan'da bu olaydan sonra Havva Savunma sistemi sorgulandı. 'Devreye girmedi mi' diye, Suudi Arabistan'da Rus teknolojisi de var S400 S300 Amerikan teknolojisi de var. Ama hiçbiri devreye girmedi. Enteresan. Şimdi bunların hepsi Batı ile entegre olmuş oradan nemalanan ülkeler. Farklı kaynaklardan Suudi Arabistan gibi alanlar da var ama burada inşallah yavaş yavaş Türkiye'ye yaklaşma Türkiye'ye yakınlaşma biz de bunların hepsini dostça müttefik olarak görüyoruz. İslam işbirliği Teşkilatı İslam dünyası kapsamında biz bunlarla teknoloji paylaşırız. Şu anki haliyle Amerika'yı dışlayamaz. Oradan başka bir kaynak temin edemez. Onun dışına çıkamaz. Ona rağmen de bir şey yapamaz." şeklinde konuştu.
"ÜRETMEDEN YILLARDIR AMERİKA'YA BAĞIMLI ŞEKİLDE VAR OLAN KÖRFEZ DEVLETLERİ BÜYÜK BİR SORGULAMAYA GİRDİLER"
İsrail'in bütün insanlığın geleceğini yok ettiğini söyleyen Akademisyen Dr. Hazar Vural şöyle konuştu: "1900 km 2000 km mesafeden İsrail geldi, yıllardır güvenliğini Amerika'dan satın alan Körfez devletleri bu sefer Katar'a bir ceza bir sopa gösterdi. Ve dolayısıyla aynı şekilde güvenliğin yıllardır Amerika'dan aldıkları silahlarla inşa ettiğini zanneden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri büyük bir sorgulama içerisine girdi. Çünkü Katar'da şehrin ortasında büyükelçiliklerin olduğu bir alanı vurdu ve 12 yıldır Hamas siyasi bürosuyla Katar'da. Neden şimdi bu saldırı gerçekleşti? İki yıldır İsrail Gazze savaşında Filistinlilere zülüm ediyor. Neden şimdi? Burada çok büyük bir sorgulama ortaya çıktı. Üretmeden yıllardır Amerika'ya bağımlı şekilde var olan Körfez devletleri büyük bir sorgulamaya girdiler. Katar Emiri Trump'da konuşmasında söylemiş bunu. 'İnsanlarımız ortada yaşadığı yere bu yapılıyor bu nasıl iş anlayamıyoruz' diyor. En basit haliyle daha fazlasını Katar Emiri yapamaz ki. Yarın gidip bütün sistemleri değiştiriyorum misal hepsini Türkiye'den alacağım dese elinde bugüne kadar aldığı alındı silahlar ne olacak.
"İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI, KÖRFEZ'DE BAŞKENTTE BOMBA PATLAYINCA ÇOK ŞAŞIRDI"
Biz 2 yıldır, 23 aydır şu soruyu soruyoruz. İsrail Gazze Savaşı'nın büyük ölçeğinde bütün komşularını, komşularının komşularını hatta daha ötesine bu saldırganlıkları yaparak, uluslararası hukuka aykırı bu eylemleri yaparak ne yapmaya çalışıyor? İsrail bölgeyi kendisine göre şekillendirmeye çalışıyor. Ya Ürdün ve Mısır gibi nimet haritasında adlandırdığı devletlerle çevrili olacak ve İran ona saldırdığında zaman onun yanında, onu koruyacak bütün askeri sistemlerini. Ya da bu devletlerin Amerika'ya olan bağımlılıkları gibi ya da Ürdün'ün İngiltere'ye olan bağımlılığı ya da Katar'ın da İngiltere ile stratejik işbirliği var. Bu ülkeler gibi kendisine itaat eden, sorun çıkarmayan, öyle Yemen'leşmeyen, geçen sene Hizbullah'ın Lübnan'ın yaptığı gibi davranmayan, geçtiğimiz yıllarda Suriye gibi davranmayacak aktörlerle çevrili olmaya çalışıyor. İsrail kendi güvenliğini bütün uluslararası hukuk, uluslararası değerler ve insan canını hiçe sayarak inşa etmeye çalışıyor. Fakat bunu yaparken öyle bir yöntem uyguluyor ki bu böyle realizmle filan açıklanamıyor. Yani gerçekçi anlayışla açıklanamıyor. İsrail tamamen insanlığın aslında geleceğini yok ediyor.
"EĞER BAĞIMSIZSANIZ SESİNİZ YÜKSEK ÇIKAR"
Şimdi haritada gösterdikleriniz diyorsunuz ki neden sesleri çıkmıyor ya da ne cevap verecek İsrail'e? Ne cevap verecek Amerika'ya rağmen, İngiltere'ye rağmen? Ne yapabilir ki? Kendisi ne üretiyor silah sanayi anlamında? Tahtını mı verecek, yönetiminden mi vazgeçecek? Ama şu anda Körfez'de büyük bir sorgulama var. Çünkü yıllardır 'Filistin benim meselem değil' diyen Suudi Arabistan Prensi, yıllardır İslam İşbirliği Teşkilatı toplantılarında Türkiye'nin bütün baskısına rağmen somut eyleme geçemeyen İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez'de başkentte bomba patlayınca çok şaşırdı. Niye şaşırıyoruz? İsrail'in yaptığı neye şaşırabilirsiniz ki? Şaşıracak hiçbir şey yok. Eğer bağımsızsanız sesiniz yüksek çıkar. Eğer iç kırılganlıklarınızı yönetebiliyorsanız sesiniz yüksek çıkar. Uluslararası hukuka aykırı, egemenliğiniz saldırıya uğradığı anda kim bir şey yapabilir? Kendi gücüne yaslanan bir şey yapabilir. Onun dışında yapın bütün stratejik işbirliği anlaşmalarınızı. Ama gerçek şu; Körfez bugünden yarına yönünü Washington'dan Moskova'ya, Ankara'ya ya da Pekin'e döndüremez."
"DARBE SUİKAST VE TAHT DEĞİŞİKLİĞİ"
ABD'nin güvenlik şemsiyesine değinen Gazeteci Yusuf Alabar'da ise şöyle konuştu: "Ben bildiğim kadarıyla Suudi Arabistan'ın Rus Hava Savunma Sistemi yok. Ben olmadığını biliyorum. S-300, S-400'ü yok. Amerika güvenlik şemsiyesinin altına girmek ayrı bir konu. ABD'nin güvenlik şemsiyesinden çıkabilecek irade ortaya koymak ayrı bir konu. Hatırlarsınız Trump ne demişti "ben olmazsam o koktukta 10 gün oturamazsınız' Savunma boyutu ayrı bir şey. Bu ABD şemsiyesinden çıkıp örneğin Çin'e yelken açtığınızda olacak olayı söylüyorum. Darbe suikast ve taht değişikliği. ABD'nin güvenlik şemsiyesinden çıkmak gibi bir hususu körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan ortaya koymaz."
