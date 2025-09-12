İzmir’deki karakol saldırısında yeni detay! Olay öncesi arkadaşlarına söylemiş

8 Eylül Pazartesi günü sabahı 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Eren Bigül'ün pompalı tüfekle saldırdığı Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'nde bulunan polis memuru Hasan Akın şehit düşürken, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ ise yaralandı. Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kalan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Saldırgan ile çatışmaya giren Aydemir olay yerinde şehit düştü. Saldırgan Eren Bigül de polisler tarafından bacaklarından ve karnından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.