Şehit polis Mustafa Karapınar son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan’dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Mersin'de, şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar, 2018 kendi gibi şehit olan polis memuru Ali Karapınar'ın cenazesini böyle omuzlamıştı. (DHA)

BABASINDAN 7 YIL SONRA AYNI KENTTE ŞEHİT OLDU

Şehidin babası özel harekat polisi Ali Karapınar da 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu.