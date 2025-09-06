06 Eylül 2025, Cumartesi
Şehit polis Mustafa Karapınar son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.09.2025 18:36 Güncelleme: 06.09.2025 19:07
Şehit polis Mustafa Karapınar son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan’dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Mersin'de görev esnasında arızasını gidermeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu şehit düşen özel harekat polisi Mustafa Karapınar, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı 2018 yılında şehit düşen babasının yanına defnedildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Mersin'de atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis Karapınar'ın naaşı, Mersin'de düzenlenen törenin ardından hava yoluyla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Şehit annesi, ʺAnneni yaşıyor sanma, bende seninle gömüldüm çocuğum, bana hakkını helal et oğlumʺ diyerek ağıtlar yaktı. (DHA)Şehit annesi, ʺAnneni yaşıyor sanma, bende seninle gömüldüm çocuğum, bana hakkını helal et oğlumʺ diyerek ağıtlar yaktı. (DHA)

"ANNENİ YAŞIYOR SANMA, BENDE SENİNLE GÖMÜLDÜM"

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Abdulhamithan Camisi'ne getirildi. Burada anne Fatma Karapınar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit annesi Karapınar, "Anneni yaşıyor sanma, bende seninle gömüldüm çocuğum, bana hakkını helal et oğlum" diyerek ağıtlar yaktı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Hicabi Aytemür, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin'de, şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar, 2018 kendi gibi şehit olan polis memuru Ali Karapınar'ın cenazesini böyle omuzlamıştı. (DHA)Mersin'de, şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar, 2018 kendi gibi şehit olan polis memuru Ali Karapınar'ın cenazesini böyle omuzlamıştı. (DHA)

BABASINDAN 7 YIL SONRA AYNI KENTTE ŞEHİT OLDU

Şehidin babası özel harekat polisi Ali Karapınar da 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu.

Atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar (DHA)Atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar (DHA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

