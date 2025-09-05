Bakan Kurum’dan net mesaj: Saatte 23, günde 550 konut bitiriliyor

(FOTO: İHA )

"SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT BİTİRİLİYOR"

Depremin ilk dakikalarından itibaren tüm afetzedelerin Başkan Erdoğan'a, devlete sonuna kadar güvendiğini, inandığını, o gün başlatılan asrın inşasının bugün büyük kısmının tamamlandığını vurgulayan Bakan Kurum, "Alnımızın akıyla, alın terimizle bu mücadeleyi yaptık. Dünyada bu mücadeleyi yapacak Türkiye'den başka bir ülke de yoktur. Şu an saatte 23, günde 550 konut bitirilmektedir, teslim edilmektedir. Bu gayret, bu başarı tabii ki her babayiğidin harcı değildir. Bu başarı milletimizin başarısıdır, devletimizin başarısıdır. Biz herkesin bu başarıya ortak olmasını ve herkesin milletimizin bu mutluluğuna yine ortak olmasını bu mutluluğu paylaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

(FOTO: İHA )

11 ilde sadece konut değil birçok sosyal donatıyı da hayata geçirdiklerini, her anlamda çevre, şehircilik devrimi yaptıklarını ifade eden Bakan Kurum, deprem bölgesine 11 bin kilometrelik altyapının kazandırıldığını, Milli Eğitim Bakanlığının 56 okul inşaatını tamamladığını, 86 okulun inşaatının sürdüğünü, yarın da 12 okulun açılışının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yağmur suyu, atık su, içme suyu hatlarının yenilendiğini, şehirlerin geleceğinin inşa edildiğini ifade eden Kurum, tüm depremzedeleri yarınki programa davet etti.﻿