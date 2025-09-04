Asrın inşasında 300 bininci konut teslim ediliyor! Anahtarları Başkan Erdoğan teslim edecek

(Foto: AA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından milletçe tek yürek olup gösterdikleri asrın birlikteliği ruhuyla yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti.

"ERDOĞAN, 300 BİNİNCİ KONUT VE 12 YENİ OKULUN TESLİM TÖRENİNE KATILACAK"

İlk günden itibaren hızlıca harekete geçerek, acıları dindirmek ve vatandaşları güvenli yuvalarına kavuşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini vurgulayan Duran, şunları kaydetti: "Bugün ise büyük bir gururla, yaraların sarıldığı, yeni yuvaların yükseldiği bu süreçte, 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimize teslim ediyoruz. Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okulu da hizmete alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek teslim töreniyle vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Bu anlamlı teslim töreni, yalnızca bir anahtar teslimi değil aynı zamanda yeniden ayağa kalkan bir milletin kararlılığının, dayanışmasının ve umudunun simgesidir. Her yeni anahtar, sadece bir kapıyı değil, aynı zamanda yeniden doğan bir hayatı, sarmalanan bir yarayı ve güçlenen bir geleceği temsil ediyor."

TÖRENE CANLI BAĞLANTILARLA KATILIM

Törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a canlı bağlantılar yapılarak, hak sahiplerine anahtar teslimi gerçekleştirilecek.

YENİ OKULLAR EĞİTİME AÇILIYOR

Tören kapsamında, 1,5 milyar TL yatırımla tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Bu sayede bölgede toplam 56 okul (857 derslik) eğitim vermeye başlayacak. 1360 derslikli 85 okulun inşası ve 48 derslikli 6 okulun güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 304 BİNE ULAŞIYOR

Yeni konut ve iş yerleri teslimatıyla birlikte deprem bölgesinde toplam bağımsız bölüm sayısı 304 bin 836'ya ulaşacak. Yıl sonunda hedef, 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi.