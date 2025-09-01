Teröristbaşı Öcalan'dan Terörsüz Türkiye için yeni mektup: Bu tarihi göreve sahip çıkmalıyız
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin önderliğinde yürütülen “Terörsüz Türkiye” süreci sürerken DEM heyeti, İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşme sonrası, Şanlıurfa’daki 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde Öcalan’ın mektubu okundu. Teröristbaşı Öcalan mektubunda yaşanan sürecin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgularken herkesin dönemin ciddiyetini kavrayıp barışın ruhuna uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin önderliğinde girilen "Terörsüz Türkiye" süreci emin adımlarla yoluna devam ederken geçtiğimiz günlerde DEM heyeti İmralı'da bulunan teröristbaşı Öcalan ile görüştü.
TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN MEKTUBU OKUNDU
Bu görüşme sonrası Şanlıurfa'da düzenlenen "1 Eylül Dünya Barış Günü" mitinginde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu okundu.
"BARIŞ VE DEMOKRASİNİN YURDU OLACAK"
Öcalan okunan mektubunda, "Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır" denildi.
Miting, Terör Örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunmasıyla başladı.
Okunan mektupta Öcalan şu ifadeleri kullandı:
"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"
"Barış ve demokratik çözüm çağrımız sıradan bir siyasi hamle değil, stratejik bir adım ve tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu çağrı ile birlikte hem Türkiye'de hem de Ortadoğu genelinde savaşların ve yıkımların yerini, barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır. Bu yalnızca bir temenni değil, güçlü bir imkan ve ciddi, pratik adımlarla inşa edilmesi gereken somut bir gerçekliktir. Çünkü gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış özgürlüğün demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın tüm alanlarında vücut olmasıyla mümkündür."
"TOPLUMSAL YAŞAMDA KARŞILIĞINI BULACAK"
"Bu toplumsal dönüşün, haklarımız için sadece bir hak değil, aynı zamanda önümüzdeki yeni dönemin temel görevidir. Halklarımızın mücadelesi ile barış demokrasi ve özgürlük değerleri mutlaka çözülecek toplumsal yaşamda karşılığını bulacaktır. Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır."
"CİDDİYETİNİ KAVRAYIP BARIŞIN RUHUNA UYGUN HAREKET EDİN"
"1 Eylül vesilesiyle halklarımızı bu tarihi göreve sahip çıkmaya, barış ve özgürlük yürüyüşünü daha da büyütmeye çağırıyorum. Herkesin bu dönemin ciddiyetini kavrayarak kendini gözden geçireceğine ve barışın ruhuna uygun hareket edeceğine olan inancımla hepinizi bitmeyen sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. "
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engelli çocuğu bulunan annelere erken emeklilik: Kimler bu haktan yararlanabilir, şartlar neler? Başvuru süreci nasıl işliyor?
- Optik illüzyon testi: 12 saniyede 2 kedi arasındaki 3 farkı bulabilir misin?
- Mandıra Filozofu nerede çekildi, konusu nedir? Mandıra Filozofu oyuncu kadrosunda kimler var?
- Filenin Sultanları çeyrek final yolunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | TEFE-ÜFE zam oranları belli oldu mu: Konut, iş yeri kiraları yüzde kaç artacak?
- 19 yıl sonra yolları kesişti! Oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile dünyaevine girdi
- Veteriner açıkladı: İşte evcil hayvan olarak beslenebilecek en iyi 5 köpek ırkı
- Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri
- 2025 YKS EK TERCİH ne zaman, bugün başlar mı? YKS ek tercih ücreti ne kadar, nereden yatırılacak?
- Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Üniversitelere e-kayıt ne zaman, nasıl yapılacak? Gerekli belgeler neler? Adım adım anlatım
- HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar sürüyor: O saatlere dikkat | 31 Ağustos - 4 Eylül 2025
- Diyanet Üç Aylar Takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman başlıyor ve bitiyor?