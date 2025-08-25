DEM heyeti yeniden İmralı’ya gidiyor: Teröristbaşı Öcalan ne mesaj verecek?

Bir süredir yapılmayan İmralı ziyaretleri, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni haftada yeniden gündeme geliyor.

KİMLER YER ALACAK?

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyetin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşmesi planlanıyor.

ÖCALAN NE MESAJ VERECEK?

Meclis'te süreci yürütmek üzere kurulan komisyonun adı, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlenmişti. Heyetin gerçekleştireceği görüşmede, Öcalan'ın komisyonun faaliyetlerine ve silah bırakma sürecine dair mesajlar vermesi bekleniyor.