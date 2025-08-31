31 Ağustos 2025, Pazar
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar sürüyor: O saatlere dikkat | 31 Ağustos - 4 Eylül 2025

HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar sürüyor: O saatlere dikkat | 31 Ağustos - 4 Eylül 2025

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2025 06:41 Güncelleme: 31.08.2025 06:46
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar sürüyor: O saatlere dikkat | 31 Ağustos - 4 Eylül 2025

Meteoroloji Genel Merkezi'nden hava durumu ile ilgili yeni tahminler geldi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtilirken, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacakların güneş ışınlarına karşı dikkat etmesi gerektiği bildirildi. Bugün (31 Ağustos 2025) Edirne, Kırklareli, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay için yer yer sağanak yağış uyarısında bulunuldu. 5 günlük hava durumu raporunda ise çarşamba ve perşembe günü Karadeniz bölgesi için yağış alarmı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu olacak.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege'de hava az bulutlu ve açık olacak.

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak.

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu olacak.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık olacak.

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar sürüyor: O saatlere dikkat | 31 Ağustos - 4 Eylül 2025

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

31 Ağustos - 4 Eylül 2025 arası Türkiye geneli hava durumu (MGM)

31 Ağustos - 4 Eylül arası Türkiye geneli hava durumu

31 Ağustos - 4 Eylül 2025 arası Türkiye geneli hava durumu
