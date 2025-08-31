HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar sürüyor: O saatlere dikkat | 31 Ağustos - 4 Eylül 2025
Meteoroloji Genel Merkezi'nden hava durumu ile ilgili yeni tahminler geldi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtilirken, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacakların güneş ışınlarına karşı dikkat etmesi gerektiği bildirildi. Bugün (31 Ağustos 2025) Edirne, Kırklareli, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay için yer yer sağanak yağış uyarısında bulunuldu. 5 günlük hava durumu raporunda ise çarşamba ve perşembe günü Karadeniz bölgesi için yağış alarmı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
