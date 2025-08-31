Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar kapıda

Meteoroloji Genel Merkezi'nden hava durumu ile ilgili yeni tahminler geldi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtilirken, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacakların güneş ışınlarına karşı dikkat etmesi gerektiği bildirildi. Bugün (31 Ağustos 2025) Edirne, Kırklareli, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay için yer yer sağanak yağış uyarısında bulunuldu. 5 günlük hava durumu raporunda ise çarşamba ve perşembe günü Karadeniz bölgesi için yağış alarmı verildi.