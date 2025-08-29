TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye komisyonu açıklaması

Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek. Komisyonun büyük temsil gücü var. Komisyonda kararların 5'te 3 çoğunlukla alınması gerekiyor. Gönül arzu eder ki herkesi dinleyelim.

"KOMİSYONDA MAĞDURLARI DİNLEDİK"

Bu sürece şehit aileleriyle başladık. Mağdur olmuş isimleri burada dinledik. Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz. Burada herkes kendi düşüncesini dile getiriyor. Her konuşmacı kendi kişisel görüşünü söylüyor, bunlar en sonunda değerlendirilecek. Yıl sonuna kadar çalışma sonlanacak. Mümkün olan en kısa zaman içerisinde bunun tamamlanması. Süreçte provokasyona izin yok.

Şehit ailelerin ve gazilerin katıldığı oturumda çok duygulandık. Gazi bir arkadaşımız takma gözünü çıkardı ve eline aldı. 'Ben bu kadar bedel ödemiş birisiyim, hiçbir anne ağlamasın' dedi. Aynı oturumda barış annelerini temsilen konuşan anne dedi ki; 'biz artık çocuklarımızı değil silahları toprağa gömmeliyiz' dedi. Bizim için anlamlı oturumlardan birisiydi.

Komisyon üyeleri parti öncelikleriyle hareket etmiyor. Herkes kendi teklifini ortaya koyacak.