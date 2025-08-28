28 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gelecek milli savunmada! Türkiye semalarını Çelik Kubbe koruyacak
Gelecek milli savunmada! Türkiye semalarını Çelik Kubbe koruyacak

Gelecek milli savunmada! Türkiye semalarını Çelik Kubbe koruyacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2025 00:48
Riskli bir coğrafyada, hava savunma sistemlerinin önemi her zamankinden daha fazla öne çıkıyor. Türk savunma sanayii ise geliştirdiği yeni sistemlerle bu zorlu dönemde adeta tarih yazıyor. Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirdiği Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi, yüzde yüz yerli radar, komuta-kontrol ve atış platformlarıyla ülke semalarını koruyacak. Böylece Türkiye, dışa bağımlılıktan uzak, sürdürülebilir ve tamamen milli bir hava savunma ağına kavuşmuş olacak. A Haber canlı yayınına katılan Askeri uzmanlar milli hava savunma sistemimizi yorumluyor. İşte Türkiye’nin yeni nesil hava kalkanı: Çelik Kubbe…
Gelecek milli savunmada! Türkiye semalarını Çelik Kubbe koruyacak
Gelecek milli savunmada! Türkiye semalarını Çelik Kubbe koruyacak
Gelecek milli savunmada! Türkiye semalarını Çelik Kubbe koruyacak
CHP’li Özel’den Akın Gürlek’e tehdit!
CHP'li Özel'den Akın Gürlek'e tehdit!
Başkan Erdoğan: Zalimler mutlaka kaybedecek
Başkan Erdoğan: Zalimler mutlaka kaybedecek
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Çelik Kubbe’yi envantere alıyoruz
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Dünyada bu sisteme sahip başka bir ülke yok
“Dünyada bu sisteme sahip başka bir ülke yok”
Katil Netanyahu’ya sert tepki!
Katil Netanyahu’ya sert tepki!
İzmir’deki kentsel dönüşüm yılan hikayesine döndü!
İzmir'deki kentsel dönüşüm yılan hikayesine döndü!
Aselsan Çelik Kubbe teslimatını bugün yapacak!
Aselsan Çelik Kubbe teslimatını bugün yapacak!
Tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır
"Tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır"
İzmir’in kronikleşen sorunu: Çöp!
İzmir'in kronikleşen sorunu: Çöp!
CHP’nin olağanüstü ısrarı sürüyor!
CHP’nin "olağanüstü" ısrarı sürüyor!
Türkiye ve Mısır otonom İHA üretecek!
Türkiye ve Mısır otonom İHA üretecek!
Daha Fazla Video Göster