Gelecek milli savunmada! Türkiye semalarını Çelik Kubbe koruyacak

Riskli bir coğrafyada, hava savunma sistemlerinin önemi her zamankinden daha fazla öne çıkıyor. Türk savunma sanayii ise geliştirdiği yeni sistemlerle bu zorlu dönemde adeta tarih yazıyor. Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirdiği Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi, yüzde yüz yerli radar, komuta-kontrol ve atış platformlarıyla ülke semalarını koruyacak. Böylece Türkiye, dışa bağımlılıktan uzak, sürdürülebilir ve tamamen milli bir hava savunma ağına kavuşmuş olacak. A Haber canlı yayınına katılan Askeri uzmanlar milli hava savunma sistemimizi yorumluyor. İşte Türkiye’nin yeni nesil hava kalkanı: Çelik Kubbe…