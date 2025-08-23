Zafere yolculuk! TCG Anadolu İstanbul'da
'Zafere Yolculuk' sloganıyla Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çanakkale'den yola çıkan TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'na ulaştı. 'Zafer Yolculuğu' etkinliğinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çeşitli alanlarda başarı gösteren 350 genç yer alırken TCG Anadolu, Sarayburnu'nda resmi törenle karşılandı.
'Zafer Yolculuğu' etkinliğinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çeşitli alanlarda başarı gösteren 350 genç de yer aldı.
Katılımcılar arasında üniversitelerin mühendislik bölümlerinde okuyan öğrenciler, ÜNİDES destekli kulüp temsilcileri, medya ve iletişim fakültesi öğrencileri ile TEKNOFEST'te derece elde eden gençler bulundu. TCG Anadolu, Sarayburnu'nda resmi törenle karşılandı.
