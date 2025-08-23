Firari Emrah Bağdatlı’nın sağ kolundan itiraf! Bilgisayar ve telefonunu temizle talimatı

Firari Emrah Bağdatlı (AHABER ARŞİV)

KARA KUTUSU DA İTİRAFÇI OLDU!

İmamoğlu'nun suç örgütüne yönelik başlayan soruşturmada "suç örgütü üyesi olmak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçu kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden bir tanesi olan reklam şirketi sahibi Avukat Orçun Muhittin Yılmaz da itirafçı olmuştu. Yılmaz, ifadesinde yurt dışına firar eden Emrah Bağdatlı'nın İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un kara kutusu olduğunu dile getirmişti.

Bağdatlı'nın yurt dışına Murat Ongun'un talimatıyla firar ettiğini dile getiren Yılmaz, "Emrah Bağdatlı bana, 'Ben Murat Ongun'un hem kardeşi hem kasasıyım, parasını ve ailesini bile emanet ettiği, en güvendiği kişiyim.' diye söyledi. Kurultay sürecinde Ankara'da Murat Ongun'la beraber günlerce kaldılar." demişti.