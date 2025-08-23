Firari Emrah Bağdatlı’nın sağ kolundan itiraf! Bilgisayar ve telefonunu temizle talimatı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Deniz Dörtyol, firari Emrah Bağdatlı hakkında önemli itiraflarda bulundu. Dörtyol, Bağdatlı’nın kendisine “Telefonunu ve bilgisayarını tamamen temizle” talimatı verdiğini belirtti. Ayrıca Bağdatlı’nın, “Talimatlarıma harfiyen uyarsan zarar görmezsin. Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un yanında olanlar mutlu olacak” dediğini de aktardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları kapsamında gözaltına alınan Deniz Dörtyol, 28 Şubat ve 9 Mart 2025 tarihinde firari Emrah Bağdatlı'nın kendisine verdiği talimatları anlattı.
'TELEFONUNU VE BİLGİSAYARINI TEMİZLE'
Dörtyol, "Kamuoyunda İBB operasyonu olarak adlandırılan operasyon öncesi 28 Şubat 2025 tarihinde Akasya AVM'de bir kafede Emrah Bağdatlı ile bir görüşme sağladım. Bu görüşmede Bağdatlı bana tüm telefonumu ve bilgisayarımı temizlememi söyledi. 9 Mart'ta Özge Bağdatlı ile Kadıköy Fenerbahçe'de bulunan bir kafede görüştük. "Telefonda Emrah Bağdatlı ile beni görüştürdü. Bağdatlı telefonda görüşmede 'Talimatlarıma harfiyen uyarsan eğer bu sürede zarara uğramazsın. Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un yanında olanlar mutlu olacak' dedi" ifadelerini kullandı.
KARA KUTUSU DA İTİRAFÇI OLDU!
İmamoğlu'nun suç örgütüne yönelik başlayan soruşturmada "suç örgütü üyesi olmak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçu kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden bir tanesi olan reklam şirketi sahibi Avukat Orçun Muhittin Yılmaz da itirafçı olmuştu. Yılmaz, ifadesinde yurt dışına firar eden Emrah Bağdatlı'nın İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un kara kutusu olduğunu dile getirmişti.
Bağdatlı'nın yurt dışına Murat Ongun'un talimatıyla firar ettiğini dile getiren Yılmaz, "Emrah Bağdatlı bana, 'Ben Murat Ongun'un hem kardeşi hem kasasıyım, parasını ve ailesini bile emanet ettiği, en güvendiği kişiyim.' diye söyledi. Kurultay sürecinde Ankara'da Murat Ongun'la beraber günlerce kaldılar." demişti.
ONLINE KUMAR BAĞIMLISIYDI
Yılmaz, Emrah Bağdatlı'yla 2020 yılında tanıştığını dile getirerek "Önceki yaşantısını bilmiyorum ama tanıştığımızda son derece lüks ve şatafatlı bir hayat yaşıyordu. Hemen herkese para ile hava atmayı, yaşantısını anlatmayı ve fotoğrafla göstermeyi seviyordu. Pahalı saat koleksiyonu vardı. En pahalı otellerde tatiller yapar, son model arabalar kullanırdı. Ortamlarda ve bana, lüks tatil ve harcamalarını ballandırarak anlatırdı. Çok büyük bir kumar bağımlısıydı. Yurt dışına ve Kıbrıs'a sık sık kumar oynamaya gider ve çok büyük meblağlarla kumar oynardı. On-line kumar, bahis, casino, at yarışı aklınıza ne gelirse oynardı. Yemek yerken bile elindeki telefonundan kumar ve bahis oynardı." ifadesini kullandı.
LÜKS TATİLLERE BERABER GİDERLERDİ
Bağdatlı'nın kendisine, Ongun'la uzun yıllara dayanan ağabey - kardeş ötesi bir ilişkisi olduğunu söylediğini ve bunu da övünerek anlattığını aktaran Yılmaz, "İkisi, Acarkent'te lüks villaların olduğu bölgede komşu olarak oturuyorlardı. Tüm tatillere beraber giderlerdi. Her yerde kendini, 'Ben Murat Ongun'un adamıyım, ona bağlı çalışıyorum.' diye tanıtırdı. Onun emriyle sosyal medya mecralarının yönetimi, yine aynı zamanda internet ve basın işlerinin yönetim işlerini yürüttüğünü söylerdi. İstanbul ve Bodrum'da beraber kullandıkları iki tane lüks yatları vardı. Ailecek beraber kullanırlar ve tatil yaparlardı." diye konuştu.
ONGUN VE BAĞDATLI KURULTAY SÜRECİNDE ANKARA'YA "KAMP" KURMUŞ
Yılmaz ifadesini şöyle sürdürdü: "Taksim'de Soho diye özel bir kulüpleri var. Herkesin üye olamadığını, kendisinin de kurucu üye olduğunu anlattı. Ankara'da yapılan Özgür Özel'in kazandığı, CHP'nin son kurultayında da Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'la beraber Ankara'da günlerce kaldılar. Bana bu süreçte Ankara'yı iyi bildiğimden gidebilecekleri restoranları sormuşlardı. Ongun, Bağdatlı'yı yanından hiç ayırmazdı. Bağdatlı, Ongun'un söylediği her şeyi emir kabul eder ve ağabeyi, patronu gibi yapar, yerine getirirdi.
ONGUN'UN TALİMATIYLA YURT DIŞINA GİTTİ
Operasyondan önceki birkaç ay boyunca Galatasaray maçlarına ve yemeklere gelmemeye başladı. Bir seferinde yurt dışına çıkacağını söylediğinde, 'Ne yapıyorsun bu kadar çok yurt dışında?' diye sorduğumda, 'Ağabeyim (Murat Ongun) görev verdi, gidip geleceğim birkaç güne.' demişti. Bana operasyondan 15-20 gün kadar önce Amerika'ya gideceğini söylemişti ama Yunanistan'a gitmiş. Operasyondan önceden haberdar olduğunu, ona hazırlandıklarını ve yurt dışına gitmesinin ona Murat Ongun tarafından talimat verildiği kanaatindeyim.
YURT DIŞINDA MİLYONLUK YARIŞ ATLARI ALDIĞINI ANLATIRDI
Emrah Bağdatlı, özellikle iki üç duble alkol içtikten sonra çok fazla şey anlatırdı. Ağzı da çok gevşekti. Onun ve Bağdatlı'nın ortak bir atları vardı. Bağdatlı, yurt içinden ve yurt dışında değeri milyonlar olan başka yarış atları aldığını da anlatırdı. Yanımızda atları almasını sağlayan ve bakımını yapan kişilerle devamlı konuşmalar yapardı. Ben bu atlarda da Ongun ile ortak olduklarını düşünüyorum. Çünkü Ongun'a bizim yanımızda telefonda bu atlarla ilgili bilgiler aktarmışlığı vardır. Yurt dışından büyük bir at çiftliği alacağını, orada şirket kurup at yetiştiriciliği yapmak istediğini söylerdi."
