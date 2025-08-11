İBB soruşturmasında itirafçı Murat Kapki'den Murat Ongun hakkında flaş iddia: Emrah gibi biz de kaçsaydık
İBB'ye yönelik sürdürülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olan reklamcı Murat Kapki, tutuklanarak otobüsle cezaevine sevk edildikleri sırada Murat Ongun'un araçta bulunanlara; "Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık. Keşke biz de kaçsaydık, aptal mıyız?" dediğini iddia etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında itirafçı olan tutuklu reklamcı Murat Kapki, üçüncü kez ifade verdi.
Sabah'ın haberine göre 19 Mart günü tutuklanıp otobüsle cezaevine sevk edildikleri sırada Murat Ongun'un ortama
"Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de kaçsaydık, aptal mıyız?" şeklinde söylemde bulunduğunu belirten Murat Kapki, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney eliyle BELTAŞ üzerinden reklam ihalelerinde yolsuzluk yapıldığını ve İnan Güney'in, Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu 'yolsuzluk sistemi'nin içerisinde olduğunu söyledi.
Murat Kapki, BVA reklam şirketinin ortağı ve İmamoğlu'nun kasası olduğu öne sürülen Hüseyin Köksal'ın gayriresmi ve pis işlerinin ise muhasebecisi Gönül Dursun ve Urbanmedya çalışanı Fatma Köksal tarafından bilindiğini ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Murat Kapki şunları söyledi:
ZORLA MARKET KARTI ALDIRDILAR "Ramazan bayramlarında Murat Ongun, Kültür AŞ kanalıyla ben ve benim gibi bazı şirketlerden market kartı almak için Kültür AŞ hesabına para göndermemizi veya market kartı göndermemizi istiyordu.
Senede ben de BVA olarak 500 bin TL civarı parayı Kültür AŞ hesabına gönderiyordum. Gönül Dursun isimli muhasebeci, Hüseyin Köksal'ın yine daha önceki ifadelerimde bahsettiğim gizli finans işlerini bilmektedir.