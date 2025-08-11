İBB soruşturmasında itirafçı Murat Kapki’den Murat Ongun hakkında flaş iddia: Emrah gibi biz de kaçsaydık

İNAN GÜNEY DE SİSTEMİN İÇİNDE

Şu an Beyoğlu Belediye Başkanı olan İnan Güney, daha önce Beşiktaş Belediyesi'nin iştirak şirketi olan BELTAŞ'ın genel müdürüydü. Her ne kadar şu an Beyoğlu'nda belediye başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi'nde ve BELTAŞ'ta hâlen fiiliyatta yetkili ve söz sahibidir. Reklam alanları ile ilgili işleri organize etmektedir. Dosya kapsamında şüpheli bulunan Serkan Öztürk, İnan Güney'in çok yakın arkadaşıdır ve aynı zamanda kasasıdır. Bu reklam alanlarını Serkan aracılığıyla diğer şirketlere vermektedir.