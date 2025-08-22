Düzce’de silah kazası! AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti
Düzce’nin Cumayeri ilçesinde, elindeki silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tuncel (24), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dokuzdeğirmen köyünde meydana geldi. İddiaya göre Tuncel'in elindeki silah bir anda ateş aldı. Ağır yaralanan Tuncel için çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Tuncel'i Cumayeri Entegre Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç başkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.