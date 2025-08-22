Düzce’de silah kazası! AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dokuzdeğirmen köyünde meydana geldi. İddiaya göre Tuncel'in elindeki silah bir anda ateş aldı. Ağır yaralanan Tuncel için çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Tuncel'i Cumayeri Entegre Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç başkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.