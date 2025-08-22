Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine mektup! Bakan Yerlikaya okudu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da gerçekleştirdiği şehit ailesi ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine yazdığı mektubu okudu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün millet olarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, milletimizle birlik ve beraberlik içinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in ailesini ziyaret ederek, Başkan Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin şehit ailelerine yazdığı mektubu okudu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şehit ailelerine yazdığı mektubu okuduk. Erzurum'da kahraman şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in kıymetli ailesini ziyaret ettik. Babası Süleyman Bey, annesi Lütfiye Hanım ve ailesinin tüm fertleriyle bir araya geldik, dualar ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; 'Şüheda yurdu topraklarımızın her karışı, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir.' Bugün millet olarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, milletimizle birlik ve beraberlik içinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
