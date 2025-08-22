22 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine mektup! Bakan Yerlikaya okudu

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine mektup! Bakan Yerlikaya okudu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 16:26 Güncelleme: 22.08.2025 16:29
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine mektup! Bakan Yerlikaya okudu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da gerçekleştirdiği şehit ailesi ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine yazdığı mektubu okudu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün millet olarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, milletimizle birlik ve beraberlik içinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in ailesini ziyaret ederek, Başkan Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin şehit ailelerine yazdığı mektubu okudu.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şehit ailelerine yazdığı mektubu okuduk. Erzurum'da kahraman şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in kıymetli ailesini ziyaret ettik. Babası Süleyman Bey, annesi Lütfiye Hanım ve ailesinin tüm fertleriyle bir araya geldik, dualar ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; 'Şüheda yurdu topraklarımızın her karışı, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir.' Bugün millet olarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, milletimizle birlik ve beraberlik içinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine mektup! Bakan Yerlikaya okudu Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine mektup! Bakan Yerlikaya okudu Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine mektup! Bakan Yerlikaya okudu
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine mektup! Bakan Yerlikaya okudu Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine mektup! Bakan Yerlikaya okudu Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine mektup! Bakan Yerlikaya okudu

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör