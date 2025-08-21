110 milyar dolarlık dev yatırım! Temeli atılacak 2029’da tamamlanacak

JEOSTRATEJİK GÜVEN ADASI: TÜRKİYE

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin jeostratejik konumunun küresel tedarik zincirlerinde de belirleyici bir rol üstlendiğini belirtti. Uraloğlu, "Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor. Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz parçası olan temelini atacağımız Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı da bunun somut göstergelerindendir. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası hâline gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Zengezur Koridoru'nun bölgeye ve Türkiye'ye sağlayacağı stratejik kazanımları vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zengezur Koridoru sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak. Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım, Türkiye'yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel kalkınma ve iş birliğinin merkez üssü haline getirecek"

ZENGEZUR KORİDORU ORTA KORİDOR'U DESTEKLEYECEK

Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesiyle birlikte, Orta Koridor'un da daha güçlü işleyeceğini dile getiren Uraloğlu, "Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini de artıracak. Bu proje sadece demiryolu değil, aynı zamanda bölgesel uyumun, güvenliğin ve ekonomik büyümenin altyapısıdır. Türkiye, doğu ile batı arasında yalnızca bir köprü değil, bir istikrar ekseni hâline geliyor." dedi.