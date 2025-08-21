110 milyar dolarlık dev yatırım! Temeli atılacak 2029'da tamamlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı’nın yarın temelinin atılacağını duyurdu. Yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilen hat ülkeye döviz girdisi sağlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Avrasya'nın lojistik kalbindeki yerini sağlamlaştıracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını açıkladı.
Hattın Zengezur Koridoru'nun asli parçalarından biri olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Daha önce 2,4 milyar Euro dış kredi sağladığımız hat, ülkemize de döviz girdisi sağlayacak. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın tamamı ise yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek." dedi.
5,5 MİLYON YOLCU, 15 MİLYON TON YÜK KAPASİTESİ
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirtti. Uraloğlu, "Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil; inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak. Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak. Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.
JEOSTRATEJİK GÜVEN ADASI: TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin jeostratejik konumunun küresel tedarik zincirlerinde de belirleyici bir rol üstlendiğini belirtti. Uraloğlu, "Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor. Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz parçası olan temelini atacağımız Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı da bunun somut göstergelerindendir. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası hâline gelecek" değerlendirmesinde bulundu.
Zengezur Koridoru'nun bölgeye ve Türkiye'ye sağlayacağı stratejik kazanımları vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zengezur Koridoru sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak. Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım, Türkiye'yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel kalkınma ve iş birliğinin merkez üssü haline getirecek"
ZENGEZUR KORİDORU ORTA KORİDOR'U DESTEKLEYECEK
Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesiyle birlikte, Orta Koridor'un da daha güçlü işleyeceğini dile getiren Uraloğlu, "Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini de artıracak. Bu proje sadece demiryolu değil, aynı zamanda bölgesel uyumun, güvenliğin ve ekonomik büyümenin altyapısıdır. Türkiye, doğu ile batı arasında yalnızca bir köprü değil, bir istikrar ekseni hâline geliyor." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözlerini test et! 98 sayısını 5 saniyede bulan hız rekorunu resmen kırıp geçiyor!
- Erin kasırgası nedir, saatte kaç kilometre hıza ulaşır? Amerika alarm verdi: Erin Kasırgası nereleri etkileyecek?
- Dünyanın En Harika 50 Yeri açıklandı! Türkiye’den 2 yer listeyi salladı
- Cumhur Reyonu nedir, ne zaman uygulamaya geçecek? Cumhur Reyonu Projesi hangi ürünlerde geçerli olacak?
- Duştan sonra yapılan hata saçları bitiriyor! Bunu yapmadan önce iki kez düşünün
- Her gece aynı saatte uyanıyorsanız dikkat! Uzmanlar sebebini açıkladı
- Şampiyonlar Ligi kura çekim takvimi 2025-2026 | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
- İŞKUR TYP kura sonuçları e-Devlet TC ile sorgulama | TYP kurası il il ASİL-YEDEK isim listesi: Bilecik, Ordu, Sinop...
- Can Borcu yeni sezon ne zaman? ATV’nin fenomen dizisi Can Borcu’na sürpriz isimler dahil oldu!
- Ulaşım zorlukları, politik engeller: Dünyanın en az ziyaret edilen 7 cennet ülkesi!
- Lausanne Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lausanne Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Kadınlarda Alzheimer riski nasıl düşer? Omega-3 yağ asitlerinin şaşırtıcı etkisi