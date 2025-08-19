19 Ağustos 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Güler'den diplomasi trafiği! Japon mevkidaşı Nakatani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler'den diplomasi trafiği! Japon mevkidaşı Nakatani ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 12:29 Güncelleme: 19.08.2025 12:30
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Güler’den diplomasi trafiği! Japon mevkidaşı Nakatani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile Ankara'da bir araya geldi.

Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Nakatani'yi, bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Nakatani, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanı Güler’den diplomasi trafiği! Japon mevkidaşı Nakatani ile görüştü Milli Savunma Bakanı Güler’den diplomasi trafiği! Japon mevkidaşı Nakatani ile görüştü Milli Savunma Bakanı Güler’den diplomasi trafiği! Japon mevkidaşı Nakatani ile görüştü

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör